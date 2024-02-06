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06/02/2024

澳門倫敦人星級葡國菜：米芝蓮二星名廚主理！鮮味澎湃紅蝦燴麵包海藻、大西洋哈克魚蟶子、龍蝦海鮮燴飯，盡收葡萄牙海洋風味

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    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　對上一次去澳門，倫敦人還是金沙城中心。再次到訪，「倫敦」、「巴黎」和「澳門」已是咫尺之遙，小半天可以走篇歐洲「名勝」打卡。只是現在我比較喜歡享受慵懶，只想留在酒店當中。入住倫敦人，其實已經包每天由早上提供至下午一時的早午餐、下午茶，還有華庭英式會所歡樂時光無限雞尾酒及小吃，滿足得不用考慮宵夜。不過，我要來點節制。因為太久沒來澳門，最掛念的是葡國菜，所以早已與友人訂了希雅度葡萄牙餐廳（Chiado）。

 

澳門Chiado位於倫敦人二樓，門口古色古香，還有仿露天茶座，氣氛悠閒。

 

　　澳門Chiado位於倫敦人的二樓，我足不出戶便來到餐廳。Chiado由星級名廚Henrique Sa Pessoa主理，出生於葡萄牙的他，15歲時在里斯本附近的家鄉奧埃拉什（Oeiras）開始學習廚藝，18歲便到了美國賓夕法尼亞烹飪藝術學院（Pennsylvania Institute of Culinary Arts）進修，後來在倫敦公園路喜來登酒店、悉尼喜來登公園酒店任職。期後回到葡萄牙自立門戶，於里斯本的希雅度區開設第一間旗艦餐廳Alma。

 

出生於葡萄牙的Henrique自小醉心烹調，熱愛家鄉美食，於各高級食府和酒店獲得經驗後，便回到葡萄牙自立門戶。

 

　　Alma受到不少客人和食評家鍾愛，口碑載道，更於2019年摘下米芝蓮二星榮譽。Henrique出版過八本食譜書籍，及於多間電視台節目中大顯廚藝，他現時於葡萄牙經營六間餐廳，2018年進軍亞洲開始希雅度葡萄牙餐廳。

 

希雅度Chiado是Henrique於里斯本開設第一間餐廳的地區名字，對他來說有重要意義。

 

　　喜歡Chiado餐牌的簡而精，前菜、主菜和甜品各一版，另外還有嘗味套餐，如果與五、六位朋友一來的話，應該可以試勻餐牌上的菜式。Henrique的葡萄牙海鮮十分出色，前菜選擇了三款，首先有烤章魚配辣椒杏仁味噌醬與嫩蘆筍。烤章魚十分軟嫩，辣椒杏仁味噌醬十分出色，香辣帶甜的滋味十分提鮮，味噌的微微鹹鮮增加海洋風味。伴碟的蘆筍增添一抹清爽，配搭簡單優雅！

 

Amuse bouche：紅蝦、魚子醬、番茄清湯，酸甜清香，有點像冬蔭功。

烤章魚配辣椒杏仁味噌醬與嫩蘆筍$248

 

下一頁：更多精彩美食

 

 

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