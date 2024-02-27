百億富豪名廚主理隱世中菜！融合潮州菜及粵菜，帶來幾近失傳的古法菜昆崙鮑甫、豬油鹽泥肉煲仔飯

因為住在港島區，很少會想到去大角咀聚餐。但聽說奧運站附近的新酒店內，開了一間由富豪家廚掌廚的全新中菜廳，有名氣有新鮮感，加上朋友訂了枱，於是上星期便來到大角咀，品嘗隱世名廚手藝！

莫云位於香港遨凱酒店的地面樓層，從奧運站走路過去大約六分鐘。步入酒店大堂，馬上聞到熟悉的新酒店氣味。其實酒店在疫情期間已開幕，現時主要以服務式住宅形成經營，所以環境氣氛寧靜，沒有大量辦理住房和退房手續的人。莫云面積逾七千五百平方呎，室內以柔和米白為主調，裝潢簡約而現代化。餐廳另設六間VIP房間，最高可容納多達十八人。餐廳有一百六十個座位，這晚來到，大廳的人不算多，但原來包廂全滿，看來不少人也喜歡這裡的高私隱度。餐廳設有面向海濱長廊的落地玻璃，可惜現時長廊上仍在施工。待施工完畢，風景一定很美！

中菜廳行政總廚雷業師傅入行超過二十年，曾於本地多間知名中菜任職，也曾遠卦澳洲工作多年，回港後擔任香港百億富豪私廚，不少名人明星、政商名流都是其座上客。雷師傅將傳統和創意糅合，將潮州菜與經典粵菜相融合，設計出一系列菜式之餘，也重現失傳菜式，包括《滿漢全席》菜餚崑崙鮑甫、潮州菜系中極考功夫的手工菜荷包鱔，還有以獨家手法重塑的鹽焗黑松露富貴雞。

先來三款前菜，燒椒溏心皮蛋的溏心稍嫌不夠流心，但很喜歡當中的花椒香麻，粒粒燒椒也加添爽口，不錯！至於伊比利亞黑豚叉燒脂肪比例高，膏脂豐盈猶腴，叉燒軟嫩得來煙堅韌咬口，愛脂肪不怨油的，要來一試！

滷水鵝片是雷師傅的招牌菜，雷師師傅採用每隻起碼12公斤重的澄海平頭鵝，皮厚肉嫩而且有實在感，鮮香細緻。滷水鹹香醇厚，沒有半點死鹹，充滿古早滷水鵝的風味，佐茶更顯甘香。

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