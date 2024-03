尖沙咀五星酒店全新酒吧！海景、靚裝、Restaurant in a Bar！在探險家大宅內呷一口皮革調子雞尾酒，品嘗名廚香煎牛油龍脷魚、慢燉36小時法國Aveyon嫩羊肩

很喜歡酒吧區中央一個背光玫瑰石英吧臺,當中擺放著「Murano」水晶燈飾及紡織品,營造出夢幻氛圍。不過是夜聚會人多,所以選擇了面向維多利亞港的梳化位置坐下,先喝幾杯雞尾酒。酒吧內的珍藏可說叫人大開眼界,例如呈現第一次世界大戰前工藝的「Ferrand Distilled Before 1914」、經過16年陳釀的巴貝多單一混合蘭姆酒「Foursquare Shibboleth」,還有「The Character of Islay WhiskyCompany」的「Fiona Macleod 33 Year Old」可說是艾雷島威士忌的代表作。至於雞尾酒,主要是Classic經典款式,甚至還會採用陳年的冧酒、苦艾酒作為基酒。

