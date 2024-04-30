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30/04/2024

東涌酒店頂層海景扒房全新周末早午餐！東南亞風味蟹餅、生牛肉他他、日本京都A5和牛西冷配鵝肝，讓味蕾感受度假風情！

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    逢周二刊出

　　前一個星期六去了東涌世茂喜來登酒店19樓的海岸扒房（Sunset Grill），因為餐廳推出了全新周末周日早午餐單。當日全場爆滿，當然有不少友人。原來現在東涌又再熱鬧起來，有朋友吃過早午餐後，便自駕出發經附近的港珠澳大橋前往澳門；而我吃過早午餐後，便順道去迪士尼樂園。雖然聽上去，東涌仍像個中轉站，但這個中轉站也可以很精彩，豐富整個周末。

 

東涌世茂喜來登酒店19樓的海岸扒房（Sunset Grill）。

有陽光的日子，坐在露台梳化上，被開揚景致包圍，就像去了度假。

 

　　餐廳英文叫Sunset Grill，早午餐時段，沒有夕陽無限，當日也天陰陰，但面向著機場，看著飛機在海上升降，幻想著飛機的目的地，十分悠閒。沒有下雨的時候，坐在露台的梳化上，也充滿度假感。餐廳入口設有牛肉熟成櫃，旁邊是半開放式廚房。室內的大理石餐桌配搭黑白相間的地板，帶出英式經典。

 

室內充滿英式元素，有點懷舊，有點優雅，多多寫意！

 

　　步入餐廳，景致和氣氛也令心情放鬆，所以先來一杯Mui Wo Sour雞尾酒。Mui Wo Sour以梅窩名命，因為當中採用了大嶼山梅窩的蜂蜜，加添本土風味。Mui Wo Sour甜蜜而清爽，很容易入口，作為假日早上的第一杯雞尾酒，適合不過。

 

Mui Wo Sour

 

　　注意，我當日品嘗的為特別餐單，集合早午餐和散點餐式。另外，周六和周日的早午餐單不一樣，大廚David Parkin最近也推出了新設計的a la carte餐單。於網店訂購周六、周日早午餐可享7折優惠，周六早午餐$468起，另加$288更可無限暢飲香櫃。以下為周六早午餐、周日早午餐，以及a la carte餐單：

 

周六早午餐餐單

周日早午餐餐單

a la carte餐單

 

　　早午餐預備開始，英籍行政總廚David與廚房團隊於開放式廚房裏應外合。先上枱的有Amuse Bouche，是牛扒之外，David最拿手的海鮮。擺盤放了乾冰營造仙氣效果，十分IG-able吞拿魚和帶子Crudo，加上牛油果、醃迷你紅蘿蔔、青檸汁、魚子醬和Bloody Mary啫喱，鮮美清新，有份地中海氣息。

 

英籍行政總廚David Parkin

Amuse Bouche

 

下一頁：更多精彩菜式 - 牛肉他他、龍蝦及紅蝦意大利雲吞、A5和牛西冷配鵝肝

 

 

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