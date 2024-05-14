尖沙咀頂級酒店扒房：新任西班牙大廚注入驚喜！席前Steak Tartare、30天乾式熟成牛仔牛扒、東南亞風味傳奇奶油雞印象難忘！

之前在Bayfare Social已嘗過西班牙籍主廚Jorge Vera Gutierrez的廚藝，大愛！他帶來香港少見的西班牙美食，好像西班牙鱈魚Brandada de Bacalao和馬德里名菜燉牛肚Callos a la Madrilena。最欣賞他將菜式精緻化的同時，沒有破壞傳統地道風味。最近，Jorge新加盟擔任酒店美式扒房HENRY的主廚，新增了不少菜式，當然要去捧場。

Jorge十分友善，跟他聊天十分輕鬆，就像其菜式風格一樣，給人親切感。Jorge於西班牙土生土長，他年輕時便在西班牙特內里費島的家庭餐廳工作，2015年便於西班牙米芝蓮二星餐廳DSTAgE跟隨名廚Diego Guerrero學藝，後來到米芝蓮三星餐廳BiBo工作。另外，Jorge亦曾於哥本哈根的Kødbyens Fiskebar和Aamanns等餐廳入廚吸收經驗。跟隨多個名師，亦在全球領先飲食潮流的地方磨練廚藝，年紀輕輕已被視為廚壇新星。

在Bayfare Social，Jorge可以盡情發揮其廚藝風格。來到格式較固定的美式扒房，對Jorge來說可能反而有挑戰。但這一餐下來，我更欣賞Jorge了。尊重傳統之同時加入個人風格，拿捏出驚喜與經典的平衝。

Jorge加入不少席前元素，好像扒房切備的韃靼牛肉（Steak Tartare）便於客人面前製作，以手切USDA優質黑安格斯牛肉加入香草和香料。韃靼牛肉口感軟嫩，鮮美原始，而且沒有過多複雜的辛味，鮮味更優雅。另外，連凱撒沙律（Caesar Salad）也是席前處理，新鮮爽脆爽甜的羅馬沙律，混入芥末、鯷魚凱撒醬、巴馬臣芝士碎、自家製麵包粒，還有帶煙燻香，口味有點像叉燒燶邊的豬腩肉粒，出色。不用加蝦和牛肉去提升級數，就以凱撒沙律最原原本本最傳統的風味組合，將菜式帶上最高層次。

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