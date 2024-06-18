淺水灣人氣半自助Brunch！ 無限暢飲法國香檳名莊佳釀、任食鮮美阿拉斯加帝王蟹腳、日式鮮鮑魚！軟嫩鮮濃烤美國西冷牛排、魚油豐腴血橙汁慢煮三文魚

搬到港島東區之後，在天氣好的日子，偶爾也會到淺水灣海邊走走。除了十年前開幕的商場外，整個淺水灣跟90年代好像沒有太大分別。沙灘上依然看見不少遊人，天后廟仍然守護着海岸，還有前身為淺水灣酒店的影灣園，仍保留着張愛玲《傾城之戀》的優雅浪漫。但是從沙灘或馬路上望向影灣園，看似是閑人免進的私人會所，不敢踏入半步。其實影灣園內的網紅Cafe天天爆滿，而已有多年歷史的露台餐廳（The Verandah）和香辣軒，每到週末和週日也幾乎座無虛席。我在上個月，品嘗了露台餐廳的週日無限暢飲香檳早午自助餐，那份愜意和寫意，在市區無法找到。

相隔多年再來露台餐廳，真的猶如時光倒流。餐廳經理看見我欣賞得入神，便主動跟我介紹：「這道門本來位於面海的位置，大約十多年前搬到面向庭園的位置，我也見證這餐廳的改變。」「這個壁爐由酒店開業保留至今。」餐廳每個角落也有故事，還有迷人的小說情節，令高貴裝潢加添浪漫。

露台餐廳的周日無限暢飲香檳早午自助餐於十一點開始，踏入餐廳，已看見琳琅滿目的海鮮、火腿、芝士、沙律，還有即叫即煎的鵝肝。最近香港一直在下雨，剛好這天中午天公造美，藍天白雲，陽光偶爾灑落到沙灘上。在窗邊的位置坐下，窗外椰林樹影、海天一色，我真的在香港嗎？為甚麼似曾相識，是印象中的太平洋海島風景，還是懷舊電影中的場景？不用回想，要享受此時此刻。

餐廳的Brunch成人每位$988，已包無限暢飲指定香檳，推介多加$500暢飲Maison Mumm RSRV Cuvée 4.5 Brut Grand Cru香檳。Maison Mumm的RSRV系列香檳一向不多地方提供，RSRV是ReSeRVed的縮寫，當初釀酒師以此紀錄精心挑戰的特級佳釀，只預留給莊主的朋友享用。後來才推出RSRV Club，讓香檳愛好者也可品嘗到佳釀。Maison Mumm的RSRV系刊香檳從不公開發售，非RSRV Club會員的話，通常只會在十分限定的餐廳活動中品嘗得到此系列。而現在於露台餐廳的周日Brunch當中可無限暢飲，實在太誘人！

Brunch由早上十一時提供至下午三時，足足四小時，先喝杯香檳，再去拿前菜。前菜由沙律至海鮮也有大量款式，好像醃漬蒔蘿煙三文魚、烤大蝦半乾番茄配青瓜西芹番茄醬、印度羊肉串和鷹嘴豆沙律。三文魚軟嫩細滑，鹹香和煙燻香恰到；大蝦不騙人，新鮮爽口之餘，真的大大隻；沙律菜新鮮，清新甜爽。

而我是蟹迷，當然不放過阿拉斯加帝王蟹腳，另外還有日式鮮鮑魚、蒸扇貝、翡翠螺和海蝦。烹調有水準，全部甜鮮爽活。蟹腳飽滿啖啖肉，沒有縮水，還有肉汁。鮑魚也煙韌而不硬身，火喉剛好，甜鮮入味。海蝦爽口彈牙，十分鮮美。以海鮮配香檳滿足味覺，以海景為雙眼做Spa，再加上悠揚現場音樂按摩耳朵，已讓周日充滿幸福感。如果不怕肥膩、最愛油腴的話，Brunch提供即叫即煎的香煎鵝肝配法國佩里戈爾黑松露汁和紅莓汁，十分邪惡！

主菜每人可選一款，菜式有波士頓龍蝦配有機香草炒蛋及奶油蛋卷蔬菜沙律、烤美國西冷牛排配濃縮波特酒及時令蔬菜和法式奶焗馬鈴薯千層批、血橙汁慢煮大西洋三文魚配椰菜花慕絲及蘆筍、自家製脆蒜扁意粉配蘆筍及巨型蘑菇及帕爾瑪芝士等。我與友人分別選擇了西冷牛排和血橙汁慢煮大西洋三文魚，西冷牛排要求七成熟，師傅烤得剛剛好，外層焦香，內裡粉紅卻沒有血水。美國西冷軟嫩當中帶點咬口，牛味亦鮮濃，沒有過份的油脂感。而大西洋三文魚細滑鮮美，魚油豐腴，沒有丁點腥，配上血橙更是清新。

甜品也是自助放題形式，我不太嗜甜，但真的不能錯過蛋撻、朱古力噴泉、橙酒梳乎厘、還有即製班戟和各式口味雪糕。每款淺嘗一、兩口，再繼續為香檳杯添上Maison Mumm RSRV Cuvée 4.5 Brut Grand Cru，周日就該微醮。

周日無限暢飲香檳早午自助餐

價錢：$988/成人包無限暢飲指定香檳及紅白酒、$598/小童(3-11歲)，另加$500可無限暢飲Maison Mumm RSRV Cuvée 4.5 Brut Grand Cru香檳及指定紅白酒等。

時間：星期日 11am-3pm

預約網址：按此

露台餐廳

地址：淺水灣道109號影灣園

電話：2292 2822