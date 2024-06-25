中環高級會所歎名廚粵菜：鮮濃鮑汁脆皮釀關東遼參、滑溜掛汁粉皮蒸龍躉腩、鑊氣十足雲南臘肉炒香苗！自家製四椒滋味醬香辣惹味有驚喜

發覺香港人現在愈來愈注重私人空間，不像以前般愛熱鬧。喝酒聊天愛到私竇，吃飯娶會也選擇會所。有時不免懷疑香港晚上街道人氣減少，是因為飯局都轉移到謐靜的會所中。近年中環開了不少會所，就像2021年開業的CLUB C+。會所位於都爹利街的古典石梯旁，旺中帶靜。非會員，當然未有機會到訪。最近，會所推出全新網上預約系統，方便會員隨時預約外，更讓非會員客人於網上預約免入會體驗。這些機會，我當然不要錯過！

未曾到訪過CLUB C+的非會員，可以享單次免入會體驗。以會所的網上預約系統訂位，可預訂多至八人位。上星期，便與兩名友人到此品嘗午餐。會所由國際知名的香港室內設計師梁志天操刀，令人最深印象是猶如日落的橙色主調。落地玻璃窗鑲上層層杏色濾光玻璃和泰式古銅鐵框，把都爹利街石階鑲成一幅懷舊的風景畫，也像捕捉了美好年代的經典電影片段。而日間的陽光和夜間的燈光，透過玻璃灑到室內，讓空間充滿Timeless的詩意。會所著重私隱，路上人裝飾著風景，但窗外人只能幻想室內的景色。

會所設有大廳外，亦有兩間貴賓廳，廳內有沙發區及私人餐室。區域之間以鑲空桃花心木趟門分隔，保留靈活性。而趟門拉合之後，便會組成中式月亮門，就像中國江南傳統庭園的步道。英倫風格當中不失東方味道，記載香港中西合壁的特色。會所內還有雪茄室，雖然我對雪茄沒有研究，但總覺高級會所內一定要有雪茄室。而會所名為C+，也是取「私家」和「雪茄」的諧音。

看得出CLUB C+下了重本，除了梁志天先生操刀室內設計外，還有Tino Kwan設計燈光，陳幼堅先生擔任品牌顧問，Catherine Kwai策劃藝術，以及Gary Kwok負責花藝設計。至於坐鎮的大廚當然也是來頭不小。行政總廚陳定邦師傅於2008在中華廚藝學院畢業，後來於利苑酒家、32公館、莊館，還有香港瑞吉酒店的潤中菜廳工作。會所招呼經常到訪的熟客，比起霎眼嬌的新鮮感，更追求師傅選材的經驗、紮實的功夫，烹調出精緻的「家常」口味。

陳師傅的招牌菜有括鱘龍魚籽北海道海膽水晶大蝦球、淮杞黑蒜花膠燉螺頭、拍薑夏威夷黑岩鹽蒸海上鮮、藤椒葱燒牛柳粒，以及雪裏紅脆皮百花雞等。第一次來，太多想品嘗的菜式，所以預先聯絡了會所的客服團隊，要求以每人$800左右的預算，讓會所發辦設計菜單。

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