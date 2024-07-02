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02/07/2024

銅鑼灣超人氣打卡餐廳！高顏值高CP特色Fusion菜：惹味麻辣田螺、掛汁壽喜燒牛肉意麵、幽幽茶香葡萄烏龍凍！花花主題餐單養生美顏

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    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

　　即使在我的少女時期，也沒有十分迷戀少女味元素，尤其粉紅色。所以，當知道「花廚Tomacado」在去年夏天進駐香港銅鑼灣時，沒有跟著一窩蜂去打卡。還記得餐廳開幕一星期，各大社交媒體已被花廚佔據，手機螢幕不斷「綻放鮮花」。今年年初，終於忍不住跟朋友去「朝聖」，原來餐廳被顏值耽誤。

 

最衫聽到「網址」和「花花主題」，便以為花廚Tomacado十分少女味。親身來到，便覺得餐廳由外而內充滿歐陸式優雅。

 

　　花廚門口是間花店，讓裝潢帶點冷漠的商場頓時浪漫溫馨起來。穿過花店踏入餐廳，終於打破之前對它的誤解。餐廳的確以粉紅色為主調，但並沒有「Barbie式」的舖天蓋地和姣婆感，而是帶有歐陸庭園的優雅。花廚於2015年在上海創立，以「一花一店」為概念，而香港店便以洋紫荊為室內設計主題，再將上海市花——玉蘭花融合於藝術裝置和牆身設計上，細膩地說故事！

 

「一花一店」的設計概化，將地區個性融入細節當中。

 

餐廳自設花店，可以打造各類場合。

 

綠色植物和花朵將室外陽光感引入室內。

 

　　餐廳英文叫Tomacado，純粹因為創辦人喜歡番茄（Tomato）和牛油果（Avocado），所以，餐牌上也不少以番茄和牛油果作為主材的菜式，好像輕煎金槍魚塔。雖然強調「自然、健康、美好、可持續」的餐飲概念，但菜式並非主打「清淡」。好像「面花桃花」麻辣田螺，加以四川二荊條海椒和漢源大紅袍花椒調味，令人想起香港的辣酒煮花螺，沒有酒味，但麻辣辛香更加有層次，提升田螺爽甜，惹味香口。

 

輕煎金槍魚塔$98

 

「面若桃花」麻辣田螺$118

 

桂花拿鐵$68沒想過桂花香氣與咖啡可以如此毫無違和，而且幽香馥郁。

 

下一頁：香草烤三黃雞、壽喜燒牛肉意麵、荷塘月色葡萄烏龍凍

 

 

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