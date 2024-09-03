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03/09/2024

自助餐推介 | 文華東方酒店Clipper Lounge翻新重開！Buffet一次品嘗酒店經典：扒房頂級牛肋排、新加坡龍蝦叻沙、60年傳奇芝士蛋糕！別錯過源源不絕凍海鮮

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　香港文華東方酒店最近有不少翻新項目，The Chinnery之後，便有Clipper Lounge快船廊。酒店的確承載不少香港人的回憶，即使翻新，也不會改頭換面，只是讓環境歷久彌新。叫人眼前一亮，卻保留充滿故事的歷史風華。翻新後，快船廊再次推出自助餐，除了琳瑯滿目的海鮮，還將酒店多間餐廳的招牌菜一次過「晒冷」。晚市自助餐無分首輪次輪，於6點開始時準時入席，可以食足4.5小時，可慢慢回味酒店多年來的經典。

 

Clipper Lounge最近翻新後重開。

 

　　以前來Clipper Lounge，也沒有為意入口處的金屬雕像。原來雕像最初為了1962年的電影「Billy Budd」中的快艇打造，後來由佈景設計師Don Ashton帶來香港，自1963年香港文華東方酒店開業以來，便一直擔當迎賓角色。而Clipper Lounge最近的翻新工程由J Candice Interior Architects操刀，設計靈感源自70年代香港的漁船隊和熱鬧的沿海海鮮市場，設計師在餐廳的 中心位置特意裝飾了一盞特別訂製的吊燈，模擬漁網縱橫交錯的繩結，為自助餐區增添漁港的元素，於典雅的環境中帶出穿越昔日今天的香港色彩。

 

餐廳翻新後，率先來品嘗晚市自助餐。

 

　　餐廳翻新後，我便率先來品嘗晚市自助餐。一向對自助餐的興趣不大，因為即使食物款式有多豐富，勾起食欲的菜式不能不到一半，而且質素以肉眼看已知次等，大部分都是雞肋。不過，Clipper Lounge的自助餐的美食，對我來說，至少接近九成也十分吸引。不用選擇困難，只須要胃納生性。

 

麵包區像個迷你精華被文華餅店。

 

　　我是海鮮迷，即使即叫即撈的Caesar Salad猶如在呼喚我，第一、二、三輪還是盡情嘗海鮮。冷盤海鮮除了生蠔，還有波士頓龍蝦、本地鮑魚、法國藍青口、新西蘭青口、鱈蟹腳、挪威海蝦、帶子、本地峨螺和蟶子等。冷盤處理得好，各海鮮不同個性的海洋個性也發揮出來。除了西式冷盤，還有日式刺身和壽司，三文魚、帶子、油甘魚、甜蝦和赤身等，鮮美高質。而且當日即使滿座，提取食物的人潮未停過，但海鮮盤上從不缺鮑魚、海鮮，師傅們密密補上海鮮，十分貼心。

 

冷盤海鮮

 

刺身

 

煙三文魚

 

火腿凍肉

 

下一頁：更多精彩自助餐美食

 

 

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