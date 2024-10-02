尖沙咀酒店經典法國餐廳！星級女廚上任新菜單：奢華布根血鴨胸、清香鮮甜帝王蟹撻、香煎海螯蝦配頂級魚子醬，延續傳統高貴！

尖沙咀的半島酒店，比香港的經典地標包圍，而他本身亦是香港重要的地標。當中的吉地士（Gaddi’s）法國餐廳，不少應該也印證了不少甜蜜求婚。餐廳在去年踏入七十周年，迎來了首位女主廚——安素菲 (Anne-Sophie Nicolas) 。筆者有幸於上月品嘗她的手藝。重溫經典的同時，也細味法國女廚的細膩。

香港半島酒店今年五月委任安素菲（Anne-Sophie Nicolas）為米芝蓮星級法國餐廳吉地士首位女主廚，接替於2023年晉升為香港半島酒店副行政總廚的郭毅彬（Albin Gobil） ，成為吉地士的主廚。

安素菲擁有超過十五年半高級烹調經驗，曾於多間頂尖的米芝蓮星級餐廳工作，包括The Ritz Paris的Espadon 、 Le Meurice Paris、Le Meurice的Restaurant le Meurice Yannick Alleno 、 L'Atelier de Joël Robuchon Étoile及 Restaurant Guy Savoy等工作。 加入香港半島酒店前，她在香港的L'Atelier de Joël Robuchon擔任主廚一職，她不但協助餐廳打造米芝蓮星級體驗，亦獲得不少擁躉熟客一直支愛戴。

相隔多年，初次來到吉的士，有種走入《時光倒流七十年》電影的感覺，男女主角隨時在水晶燈下擁吻。吉地士在年慶祝七十週年紀念，逾半個世紀，餐廳仍歷久彌新，沒有走入現代，卻把人帶入往昔的年代當中。餐廳自2020年起連續五年榮獲米芝蓮一星，今晚嘗過安素菲手勢，明年再奪殊榮，應該沒有壓力。

安素菲十分友善，臉上掛著微笑，她表示：「我很高興能夠加入以出色法式精緻料理而聞名的吉地士。我十分期待能夠透過我的法式烹調傳統，以及採購來自香港及世界各地最優質的食材，為我們的客人創造獨一無二的用餐體驗。在閒暇的時間，我是一位熱愛從事藝術創作的藝術家，因此也很喜歡製作出彷如畫作般美麗的法式料理。」難怪席上每道菜也像藝術品。

是夜，在吉地士的小露台看著太空館於傍晚亮燈，吃過鬆軟芳香的麵包，便開始期待已久的晚宴。安素菲在推出兩款全新的前菜：帝王蟹撻配原種番茄及雪莉醋汁和香煎挪威海螯蝦配法國頂級魚子醬、意大利青瓜、薑黃及濃湯。前者由三層組成，配以番茄韃靼、帝王蟹蛋黃醬及各種番茄等材料製成，層次分明卻又和諧。最底層是酥脆的撻皮，輕輕一咬就能聽見美妙的脆響。其上鋪陳著鮮甜多汁的帝王蟹肉，充滿大海鮮美。蟹肉鮮美加上蛋黃醬的絲滑，清香鮮甜。

而香煎挪威海螯蝦配法國頂級魚子醬、意大利青瓜、薑黃及濃湯則結合了挪威海螯蝦和濃郁的貝類濃湯，搭配不同口感的意大利青瓜和淡淡的薑黃。海螯蝦細滑軟嫩，小小一口，便已濃縮蝦鮮甜美。法國頂級魚子醬的加入，披上了一層奢華外衣，微微鹹香更微妙地提鮮。意大利青瓜的清脆口感，增添了一絲清新和清爽，而濃郁的貝類濃湯，更將海洋氣息優雅地帶到碟上，要慢慢享受細嘗。

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