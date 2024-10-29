老派約會之必要！港島五星酒店法國餐廳重開：豪華海鮮拼盤、法式龍蝦湯、焗田螺、香煎鴨肝，重溫法式經典！

疲情之後不少酒店餐廳重開，但香港港麗酒店的法國餐廳Brasserie on the Eighth（懷歐敘）卻沒有趕著湊熱鬧，直至到剛過去的九月中才重新開幕。重開的Brasserie on the Eighth一必如新，落地玻璃窗外是金鐘的大都會景色，室內簡約而雅致，高貴卻不裝作不拘謹。餐廳的廚房班底不變，餐牌亦沒有太多改動。Brasserie on the Eighth仍留最烹調手法紮實的傳統法國菜式，在追求打卡、賣弄花巧的現今，這種口味反而賣少見少。餐廳現時只開晚市，找個良夜，回味經典浪漫！

來重溫經典，先來一個豪華海鮮拼盤。以雙層層架盛載的海鮮拼盤，很classic。上面放了法國時令生蠔，下面有波士頓龍蝦、美國帶子、荷蘭藍青口、西班牙紅蝦和日本皇帝蟹腳。清爽型的生蠔，我通常也不加上檸檬，讓海水鮮味更原始更直接湧到舌尖。帶子、藍青口、紅蝦和蛋腳鮮甜爽活，發揮食材原味，就像剛在海蜓撈上來一樣，沒半點急凍過後的雪味，證明處理用心。經典而大路的菜式，容易有比較有傷害，而Brasserie on the Eighth明顯不怕比較。

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