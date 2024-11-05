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05/11/2024

尖沙咀高空維景川菜館推新派北方點心！黑蒜雞肉紅油抄手、松露京蔥和牛燒賣，剁椒星斑餃，全球分店攜手演繹經典

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

　　胡同由北京道一號搬到中間道的H Zentre後，一直沒有機會來訪。最近，胡同全球分店，包括香港、倫敦、紐約、邁阿密和杜拜店，同步推出8款全新創意北方點心，有理由相約友人再到胡同。現在的胡同，位於食廈的高空18樓，裝潢與昔日一樣古色古香，充滿東方色彩。升降機門一開，便忍不住拿出手機打卡。來到用餐區，視覺更加震撼。記得預訂窗邊位，香港維港認真百看不厭。現場看見不少外國人也為這景色感到驚歎，香港政府應該發展高空經濟！

 

灰磚牆配紅燈籠，像東方豪門大宅。

 

　　香港有不少高空餐廳，但坐擁如此美景的川菜館，胡同應是唯一，對本地人和外國遊客也具有吸引力。而Aqua Group集團點心行政總廚梁國華並未因此而停止創作，反而不斷為餐廳帶來新鮮感。梁師傅擁有超過二十年入廚經驗，現負責管理集團旗下多家香港及海外分店，如胡同、The Chinese Library和Dim Sum Library等餐廳的點心部門。另外，梁師傅是紐約、邁阿密和杜拜胡同的開店功臣，而紐約胡同分店更在他的掌舵下獲得《紐約時報》「最佳點心」的殊榮。

 

胡同的古色古香，與窗外的維多利亞港大都會景色沒有違和感，穿越古今、中西合壁，正是香港特色。

 

剛到訪的星期日，還有書法家為食客以彩虹書法寫上祝福。

 

　　今次的北方點心系列為胡同成立逾20年後，首個集結全球胡同的破天荒攜手合作，由梁國華師傅與香港胡同點心主廚盧偉健師傅領軍，集合香港、倫敦、紐約、邁阿密和杜拜的點心團隊，以招牌菜食譜加上傳統廣東點心的烹調精髓，做出8款賣相精緻，口味驚喜的點心。

 

　　香煎孜然羊柳包是當中最具北方特色的點心之一，孜然羊肉令人馬上想起北京王府井夜市的新彊羊肉串燒檔。而香煎孜然羊柳包的靈感亦來自香港胡同開店以來的招牌菜——京城羊肉，外層以上海生煎包為藍本，軟熟軟綿，當中充滿孜然羊肉的辛香濃郁，加上竹炭包底的芝麻粉甘香脆口，層次感豐富。

 

香煎孜然羊柳包$128/3件

 

　　另外，鴨肝鴨絲春卷亦富有北京風味，靈感同樣來自香港胡同招牌菜——火焰胡椒片皮鴨。鴨肝鴨絲春卷的餡料以皮脆肉嫩的烤鴨，加上片皮鴨必配的洋蔥絲，再加入特製調味料拌炒而成。春卷皮炸得金黃脆口，加上油潤的鴨肝片，還有胡同鴨醬，鴨香豐腴。

 

鴨肝鴨絲春卷$138/4件

 

下頁看更多美食！

 

 

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