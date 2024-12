品嘗Netflix烹飪真人騷冠軍廚師手藝！西班牙紅蝦配加多加多醬、和牛舌配爪哇胡椒、鴻運農場平原雞，以味蕾環遊亞洲

「亞洲奢華的無價體驗(Lap of luxuries around Asia)」六道菜套餐每位$1,288(+10%),性價比高。先上枱的前菜有燻鵪鶉蛋芋角配魚子醬和西班牙紅蝦配加多加多醬,燻鵪鶉蛋芋角配魚子醬富有粵式點心風味,芋角外層鬆化不膩,鵪鶉蛋帶有煙燻香,提升蛋香鮮美,加上鹹香魚子醬,口味更加高貴細膩。

