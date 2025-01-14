中環最新韓風亞洲料理餐廳：侘寂美學裝潢，必試創意花蟹麻婆豆腐與香脆豬手生菜包

一直都喜歡由主廚佐藤峻創立的CENSU CREW，旗下首間餐廳CENSU，至今仍然人氣高企。餐廳有實力、有玩味，破舊立新得來並非嘩眾取寵，卻自自然然成為foodie寵兒。CENSU CREW去年於西灣河開設期間限定店GOLDEN GIP，我這西灣河人當然有去捧場。雖是為期三個月的pop-up，但限定店亦名為「Predule（序曲）」，代表餐廳將會擇地開設長駐餐廳。最近，GOLDEN GIP長駐店終於開幕，而我也急不及待於上星期到訪嘗味。

Golden Gip定址中環威靈頓街，位於鏞記對面。餐廳門口的霓虹招牌充滿百老匯風格，從地面走上一層樓梯，經過一道門，再步上半層樓梯，便來到餐廳用餐區，有點speakeasy的感覺。比起西灣河，中環長駐店大得多，設有面向開放式廚房、窗邊和牆邊的吧枱位和散枱。餐廳室內設計由Sasaki Chikara指導的Studio C8操刀，室內亦有霓虹燈裝飾，帶點懷舊工業風，還少不了佐藤熱愛的綠色植物，感受到佐藤主廚祟尚的侘寂美學理念。星期五的七、八點，餐廳已滿座，還不斷有人上來找尋一席位子。相信，GOLDEN GIP很快又成為預約困難餐廳。

餐廳繼續由型男佐藤峻和暖男Nigel Kim掌舵，日韓合壁。佐藤峻為CENSU CREW幕後主腦，擁有不少粉絲。Nigel於韓國土生土長，曾於澳洲悉尼和新加坡工作，親切可愛。整個廚房團隊也充滿活力，開放式廚房也真的賞心悅目。另外，甫坐下，便發覺桌上放了卡通圖案膠碟，十分可愛，勾起未泯童心。

餐單仍是一頁紙，但單是看上去，已經比期間限定店精彩。先來「RAW」的前菜，Snapper鯛魚加上柚子醋、煙燻茄子和印加果油，魚片滑身軟嫩，柚子醋帶有果香蜜甜，加上煙燻幽香和淡淡果仁香，鮮香芬芳清新而柔和，酸甜細膩平衡。並非大巴大巴拍打，而是輕輕的喚醒味蕾。

接著來有Salmon，擺盤十分精美。三文魚加上五香粉和菠蘿芝士，聽上去，配搭十分有趣。但沒有離經叛道，就不是佐藤的風格。軟滑的三文魚入口，完全沒半點腥，五香粉收藏了霸氣，隱約而微妙地中和三文魚的濃郁，而菠蘿芝士的微甜提升三文魚鮮味，整個配搭意想不到，喜出望外。

至於Hamachi最令人驚喜之處，是油甘魚在自家製芝麻醬之外，加入了辣油。在刺生壽司上加上辣味，並非新鮮事，尤其於西日料理當中。可是，那種辣只是加多了一點刺激而已。而這道油甘魚當中的麻辣充滿椒香之餘，與魚油甘腴十分匹配，提鮮解膩，滋味十足。

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