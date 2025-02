中環米芝蓮星級扒房+亞洲50最佳酒吧第10位！創新燒酎雞尾酒、招牌威靈頓牛柳，回味浪漫經典！

推介In Between the Line,Devender創作的The Optimist雞尾酒曾於2015年榮獲百加得傳奇雞尾酒大賽冠軍,而In Between the Line則是其變奏版,以安田芋燒酎混合氈酒,兩者相輔相成,最後加入西班牙的Habanero」辣椒,帶來一絲辛辣刺激。A Day in Yokohama以Louis Eppinger於1890年為橫濱大酒店創作的Million Dollar作靈感,亦是Bamboo雞尾酒的變奏版,特別加入了椰子、接骨木花和牛至,使清爽的雪利酒和甜苦艾酒味道更豐富,又不過於濃烈,令這款低酒精含量的雞尾酒達致完美平衡。Lonely Street是The Aubrey Whisky Sour變奏版,選用宮崎縣的大麥燒酎來炮製雞尾酒,味道醇厚並帶有木桶香氣,比傳統威士忌版本更有個性。

You May Also Like