私房名廚坐鎮銅鑼灣精品酒店中菜食府！招牌生曬南非乾鮑佛跳牆、文火慢煮和牛，還有親民點心放題！

上月去了一趟福建的寧德和廈門，米芝蓮、黑珍珠餐廳固然高水準，但最難忘的，還是在朋友經營的茶室內，享用的一頓家宴。認識十多年的好朋友，疫情後再見，沒有千言萬語，只是閒話家常。桌上豐富得吃不完的十菜一湯，未必最矜貴，卻是他的最愛。回到香港，我便馬上想起去年年底於銅鑼灣新開的大宅，那溫馨而家常的感覺，差不多！

大宅開在銅鑼灣問月酒店三樓，有點低調，像街坊食府，也像富貴會所。餐廳裝潢質樸，掛上多幅字畫，氣氛就如其名，有種家的簡單溫馨。大宅由唐述集團總廚周世韜擔任顧問，聯袂擁有三十載中菜功力的吳震霈師傅共同主理。菜式當中有他們歲月淬煉的廚藝，還有回憶。

掌舵大宅廚政的吳震霈師傅，是香港中餐界備受推崇的資深名廚。入行逾三十載，曾於大官廳、龍璽酒家、龍門棧，還有融合寧波菜和粵菜的文鼎酒家任職，每一段經歷都為他的廚藝注入不同養分。從商界巨賈到演藝名人，許多饕客都成為他的忠實擁躉。吳師傅的廚藝風格既傳承經典又不拘一格，在大宅的菜單中，可見他將福建菜的醇厚與粵菜的巧妙結合。

吳師傅有多款得意的招牌菜，先說大宅佛跳牆。有別於一般粵式佛跳牆，在熬製濃湯時特別加入古越龍山20年陳釀花雕酒，與上等金華火腿、蹄筋及鴿子蛋等共同慢火燉煮出醇厚底韻。再連同頂級生曬南非乾鮑魚、豬婆參、金山勾翅、雲南金華火腿、羊肚菌、瑤柱、老雞、螺頭、赤肉、蓮子等燉煮。製作需細心，最終將50斤肉材與100斤湯底濃縮成10-20斤精華，每一口鮮味也層次分明，濃厚香醇。

即叫即製的濃油赤醬煙燻平原雞，選用本地新鮮平原雞，肉質軟彈嫩滑與近乎完美的脂肪分佈，因此被冠以星級名雞的美譽。把八角、桂皮、香葉、頭抽、片糖、古越龍山20年花雕酒等煮成雞油花雕甜豉油汁，把雞放入豉油醬汁內一邊炆煮，一邊為雞隻淋上豉油醬汁。雞肉嫩滑微彈，豉油鹹香入味，而且香料香氣紛陳，尤其花雕酒香與豉油甘甜完美平衡，與雞鮮渾然天成。

粵式經典小炒XO醬薑蔥魚扣，選用逾30斤重龍躉的魚扣，經過多次清洗後連同青蔥、乾蔥、老薑片及自家製XO醬等爆炒，讓魚扣均勻入味。龍躉魚扣富含膠原蛋白，暖胃養生。口感爽脆彈牙，膠質豐腴，XO醬的鹹鮮與薑蔥辛香完美交融。具鑊氣之餘，也有份家常美味。

蟹粉迷必食蟹黃銀針燴蟹鉗，自家生拆2斤重的新鮮蟹肉蟹粉，連同鮮甜厚肉的原隻右蟹鉗，拌上素食魚翅及清雞湯蒸煮。無論是蟹肉的鮮甜、蟹膏的濃郁，還是湯汁的醇厚，都在這道菜中達到了完美平衡。

肉味香濃的文火和牛亦是不能錯過，低溫65度慢煮和牛小排配上八角、香葉、生抽、蠔油煮成的惹味醬汁。和牛軟腍，香料帶出深邃的牛肉鮮香濃郁之外，亦平衡豐腴的油脂。酒家的懷舊菜式，吳師傅都做得無可挑剔。即使加上現今流行的食材和口味，也沒有失去傳統粵菜的韻味。

如果來大宅慶生，又或過時過節，一定不要錯過大宅追月這甜品。到訪當日，旁邊便剛好有兩位閨密慶生，大宅追月一上枱，壽星女便開心又感動，打卡打足十多分鐘。這道甜品製作極考功夫，幾近失傳。大宅追月其實是以糯米和粘米粉糰炸起的巨型煎堆，外皮輕薄通透煎堆皮帶有芝麻脆香，口感香脆煙韌，美味又好看！

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