中環高級華麗川菜！重現四川24味風華：香濃惹味酸辣豆花、鹹辣剁椒蒸鱈魚，油香四溢香糟鵝肝

第二次造訪Grand Majestic Sichuan，記憶仍停留在初次來時的驚艷。那是2022年疫情期間，餐廳剛開業，踏入一刻，彷彿穿越到香港歌舞昇平的舊時光，疫情的無奈瞬間消散。華麗的裝潢、復古的氛圍，紅色調耀眼卻不落俗套，場內酒杯輕碰，連洗手間門外都設有迷你香檳吧，讓這川菜食府瀰漫著醉生夢死的魅力。這次再訪，為了品嘗餐廳全新的七道菜，感覺當中的川菜更細膩精緻了！

第一次造訪Grand Majestic Sichuan，面對其奢華的裝潢和外籍顧問的背景，心裡不免有些偏見，擔心口味會偏離正宗川菜的精髓。結果香的香、麻的麻、辣的辣，惹味得不留情，全枱大叫過癮。其實外籍顧問Fuchsia Dunlop不簡單，作為首位在四川高等烹飪學校受訓的西方人，近三十年潛心鑽研川菜，早已超越外國人的身份。她精通川菜的麻、辣、酸、甜，熟稔每種調料的靈魂。她的《The Food of Sichuan》被譽為川菜聖經，連四川本地人都佩服她的功力。

Fuchsia Dunlop憑藉深厚的川菜學識與豐富履歷，將川菜精髓傳播至世界每個角落。這次再訪Grand Majestic Sichuan，見到不同國籍的食客皆吃得津津有味，足證其實力。川菜一菜一格，百菜百味。上次品嘗餐廳紮根傳統的獨特風味，這次全新推出的七道菜式，更展現主廚Theign Phan精準拿捏川菜百味的深厚功力。

新菜式著重展現川菜24種經典風味，以及3種嶄新的味覺特色，如酸辣豆花的清新口味，以及四川臘肉竹筍炒煙燻西蘭花苗的煙熏味道。川菜這東西，講究的就是一個「味」，麻辣酸甜，百味交織。拿鹹甜味的豬油甜米布甸來說，入口是甜，卻又藏著紹興酒的微鹹，還有胡椒在舌尖輕輕一跳，甜而不膩。煙燻味的煙燻西蘭花苗更絕，四川臘肉和竹筍在木頭煙裡滾一圈，香得像老成都的柴火灶。發酵醬料味的擔擔麵，豆瓣醬的鮮甜撲鼻，芝麻油一拌，辣油再點睛，滑溜麵條裹著這人間滋味，一口下去，滿嘴生香。還有荔枝味，是川菜中酸甜的「母醬」，可以提升雞肉、豬肉和蝦等蛋白質菜式的味道，每道菜也勾魂！

先上桌有椒麻鮮筍和蒜泥白肉，切絲的鮮筍入口，清爽清甜，感受竹林間的清香，蔥花椒油不簡單，舌頭像被輕輕電了一下，又不失溫柔，喜愛花椒麻香的我，吃不停口。而蒜泥白肉的賣相意外地精緻，師傅選用澳洲Bangalow豬腩切成薄片，搭配清脆青瓜片和蒜香醬汁，軟嫩與清爽於舌上爭寵，蒜香結合豬腩膏脂，鮮香微辣，更帶出豬肉的細膩甜味。

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