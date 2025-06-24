Travel & Dining
Yan Can Taste
Travel Food map Wine Recipe

24/06/2025

西班牙籍名廚進駐淺水灣古典浪漫餐廳！全新周日地中海Brunch：吃盡鮮甜龍蝦鮑魚、36個月伊比利黑毛豬火腿誠意十足

#地中海菜 #美食地圖 #Food map #brunch #西班牙菜 #The Verandah #淺水灣 #Dining #自助餐2025 #早午自助餐
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

    Instagram

    Facebook

    Yan Can Taste

    逢周二刊出

　　夏日炎炎，比起海邊走走，我有時更滿足於海邊看看，尤其星期日的中午。剛過去的星期日，我又去了淺水灣影灣園的The Verandah歎早午餐。對於愛浪漫的人來說，這裡古典優雅，是《傾城之戀》男女主角約會地點。而對於愛西班牙菜的我來說，不要錯過捧場新任行政總廚Jordi Vallès Claverol的機會。

 

The Verandah裝潢古典，在時光倒流的電影場景。

 

　　對上一次見Jordi，應該是在JUNO。Jordi來自西班牙巴塞隆納，自幼受母親熏陶，可說於廚房中成長，他的料理充滿地中海風味。他在家鄉巴塞隆納的米芝蓮餐廳開啟廚藝生涯，踏足巴黎、北京、布吉和香港，曾擔任中環歌賦街人氣餐廳Chueca掌舵人，由他主理的JUNO地中海餐廳更於2025年初獲得米芝蓮指南的必比登推介。現在，來到淺水灣影灣園擔任行政總廚，令人期待！

 

Jordi進駐的地方都會成為話題，這次來到淺水灣，令人期待！

 

　　前身為淺水灣酒店、建於1920年的影灣園，充滿歐陸風情。去年重新設計植物園景後，更富地中海悠閒氣息。這次踏入The Verandah，發現部分牆身飾以西葡一帶的瓷磚圖案圖作；夠細心的話，更會發覺員工制服換上醒神的米白圍裙，帶出親切感；而音樂亦由原先的古典樂曲，變作DJ播放的輕快旋律。再加上窗外的椰林樹影和藍色海洋，真的很地中海！

 

窗邊啲位置總是充滿鳥語花香的氣息。

 

由DJ駐場播放輕快音樂，氣氛更悠閒寫意。

 

　　全新早午餐以海鮮為主，波士頓龍蝦、雪蟹腳、日式鮑魚、加拿大扇貝、鮮蝦和青口。西班牙人烹調海鮮真的出色，海鮮鮮甜得很，就像剛從大海撈上來一樣。日式鮑魚尤其有驚喜，口感軟腍又煙韌，日式醬油入味，做出矜貴乾鮑的口味。海鮮方面，還有三文魚、吞拿魚、薄片帶子和油甘魚刺身。另外，Jordi怎會不發揮創意，開胃小碟如酸汁醃油甘魚和帶子薄片配紅莓醬等，鮮爽甜美。

 

西班牙大廚處理海鮮真的有一手，海鮮充滿地中海沿海的鮮美。

 

不要錯過日式鮑魚，軟腍得來帶點煙靭，醬汁入味，有乾鮑的矜貴風味。

 

 

海鮮受歡迎，補貨亦快，鮮美爽活，零雪水味。

 

酸汁醃油甘魚刺身

 

帶子配紅莓醬汁

 

下頁看更多美食！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多Yan Can Taste文章
You May Also Like
#地中海菜 #美食地圖 #Food map #brunch #西班牙菜 #The Verandah #淺水灣 #Dining #自助餐2025 #早午自助餐
More on Travel & Dining

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet.com.hk