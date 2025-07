中環人氣酒吧石板街載譽歸來！10款新酒呈現超現實臨床美學：德國Ortiz IV Gin首次登陸香港、特色Bar food超滿足！

The Doctor’s Residence by Dr. Fern位於石板街酒店3樓,按下門鈴(應該只是裝飾用),再推門而入,熟悉的畫面——陳列氈酒的酒架,再次重現眼前。說說Dr. Fern的背景,他是一位神秘的醫生兼植物學家,Dr. Fern,以獨到的眼光與巧手,悉心調配個人化雞尾酒,療癒都市人的身心靈。他熱衷於治療非手術類病症,憑藉環遊世界的冒險經歷,搜集罕見且鮮為人知的奇異原料,打造出獨一無二的氈酒配方,並巧妙融入本地採摘的草本植物,令人驚嘆。The Doctor’s Residence酒吧薈萃超過400款氈酒,包括稀有酒標與草本佳釀,每一款皆經精心挑選,交織出近乎夢幻的味覺體驗。

You May Also Like