金鐘五星酒店最強菇菌宴！雲南野菌獻萃、菌湯六重奏、牛肝菌「冬坡玉」，六手創意珍菌菜式

認真佩服鄧家濠師傅（Jayson Tang），今年已是香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿第屆舉行珍菌宴，當盛產地——雲南仍是以打邊爐方式烹調菇菌，由Jayson主理的菇菌宴，創新菜式源源不絕。今年，還有意想不到的衝擊。Jayson今年再次次夥拍炮製中式菇菌佳餚的先驅陳小麒師傅外，更首度攜手歐陸菜系名廚張錦祥師傅（Ricky），來個六手聯乘，陣容「星」級，我當然沒有錯過！

三位名廚也真的不用多介紹，只要上網輸入名稱，便列出銀河繁星般的威水史。至於三人對菇菌的熱愛，可說不諜而合。在野生菇菌還未流行開來的九十年代，陳小麒師傅已遠赴雲南，向當地人學習烹調菇菌，對各種菇菌的特性了如指掌。入廚超過四十年的張錦祥師傅，自從嘗過新鮮菇菌後便念念不忘，從此愛用菇菌入菜，烹製精緻西式料理，技藝令人驚嘆。Jayson師傅則年年為菇菌宴注入新意，以爐火純青的手藝，將這珍貴食材演繹得淋漓盡致。三位師傅憑著創意無限的食材搭配和獨特的烹調風格，巧妙展現菇菌的多變魅力，以及他們紮實的功底與創意。

Jayson說：「過去菇菌常被當成配角，但只要善用它獨特的風味，它絕對能成為菜餚的主角。這次的聯廚菜單推陳出新，既有清新雅致的菇菌佳餚，也有濃郁誘人的美味，為饕客帶來一場滋補養身又挑動味蕾的美食之旅！」萬豪金殿的菇菌宴每年也讓人期待，每到夏天，新鮮菌菇充滿大地鮮活氣息，而三位師傅，將每款菇菌的天然風味發揮得淋漓盡致。雲南野生菇菌單點菜式由2025年8月11日至9月21日限定供應。另設有六道菜雲南菇菌嘗味菜譜，價目 為每位港幣 1,388 元（兩位起），亦可加港幣 580元配搭美酒。（以上價目須另加一服務費。菜式及價目如有 更改，恕不另行通知。）

頭盤有野菌三弄 — 鹽燒松茸、頭抽香煎雞㙡菌、煙燻肉蛋香雞油菌。師傅對三款菇菌因材施藝，經典簡約帶點日式風格的鹽燒，讓松茸散發天然幽香，口味高雅。頭抽香煎雞㙡菌保留鮮甜肥美的口感，頭抽的香氣惹味，更給予熟悉的親切感，獲得全場大讚。至於煙燻肉蛋香雞油菌則以細膩油潤的質地，搭配濃郁的煙燻香氣，層次豐富。

下頁看更多美食！