意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！

在香港沒有米芝蓮指南的年代，大多數意大利餐廳仍pizza和意大利粉為主打，COVA的到來簡直像給這城市來了一記高級意大利餐飲的華麗登場！這家打從1817年就在米蘭紅透半邊天的咖啡廳兼甜品店，當年可是貴族名流的最愛社交聖地。1993年，它漂洋過海來到香港開了第一家店，瞬間成為高端意大利美食的代名詞。走進香港的COVA，總覺得已經嗅到米蘭的優雅氣息，原來品牌留了一手。最近，全新的COVA太古廣場店開幕，COVA Montenapoleone的首席執行官Paola Faccioli更從米蘭飛來香港親自剪綵，她表示新店真真正正將米蘭總經典風情打包，百分百搬來香港。

COVA，這家高級意大利餐飲品牌，背後故事可不簡單！1817年由拿破崙的將領Antonio Cova在米蘭創立，融合了傳統、優雅與時尚的精髓，瞬間成為貴族名流的聚會聖地。1993年，COVA大膽跨出海外第一步，在香港開設首間分店，從此開啟全球擴張的華麗篇章。2013年加入LVMH集團後，COVA更是如虎添翼，陸續在巴黎、北京、上海、台灣、東京、蒙地卡羅、杜拜等地開花，與集團旗下那些香水、時裝的頂級奢侈品牌平分秋色。在香港，COVA可是甜品控和咖啡愛好者的心頭好，至今已在尖沙咀海港城、金鐘太古廣場、銅鑼灣利園等地開設11間分店，在澳門也有一間咖啡廳兼蛋糕店。

太古廣場的COVA Pasticceria & Caffetteria不僅是新店，如Paolo所說，更是在香港實踐品牌於米蘭的百年糕點藝術。從餐廳門外經過，已感受到米蘭街頭的高貴氣息。店面前矗立一座高達五呎的「蛋糕飾櫃」，還原米蘭Montenapoleone大街COVA的面貌。步入店內，滿目的糕點十分吸引。突然想起有首老歌《情迷Milano》，「愛上你Milano，夢在浪漫街道，啖著Cappuccino，擁抱你！」好了，不再暴露年齡！

餐廳從早到晚提供意式特濃咖啡、餐前酒、米蘭式早餐、手工蛋糕、牛角包、意大利雪糕和手工酸種薄餅等等，店內還有精緻禮品，可以一站式度過一個早上或午後。新店的亮點，非全新手工糕點莫屬，好像朱古力開心果迷你扇子酥，還有經典檸檬吉士千層酥皮筒。Paola表示米蘭的團隊將每4至5個月來港，保持水準，將米蘭口味百分百帶來香港之餘，也通過交流學習，甚至將香港大受歡迎的蛋糕款式，如芒果慕絲蛋糕帶回意大利店。

另外，COVA更趁新店開幕，推出nano cake系列蛋糕。這系列三款3吋小蛋糕，由米蘭和香港的甜點大師聯手打造。推介藍莓忌廉蛋糕，內餡塞滿新鮮藍莓果醬、滑順忌廉，還點綴整顆藍莓，頂層再撒上紫色海綿蛋糕碎，口感層次豐富。椰子慕斯蛋糕層層堆疊香烤椰子片、新鮮椰子肉、椰子忌廉、椰子吉士、椰子慕斯，還夾著輕盈戚風蛋糕，頂端用椰奶白朱古力和椰絲點綴，舌尖飛往了熱帶海島。還有朱古力軟心蛋糕，選用法國64%濃度巧克力，內有軟心巧克力、巧克力海綿蛋糕和香脆榛子千層脆，苦甜平衡得剛剛好。外層裹上閃亮巧克力醬和碧根果脆皮，還點綴金箔，由外而內也高貴。

除了糕點，另一話題，便是新店為亞洲區首間推出8吋手工拿坡里酸種薄餅的分店。薄餅有Margherita和巴馬火腿傳統口味，即叫即烤，餅邊鬆化彈牙，空氣感剛好，實在卻不頂胃。經典的Margherita以簡單的番茄、芝士和羅勒配搭，卻充滿意大利鄉村的純粹風味。至於巴馬火腿，鹹香優雅，火腿的油脂與酸種的輕盈完美融合。

當然，意粉也十分吸引！好像香煎帶子意粉，simply elegant！來到這間百分百米蘭風情的COVA，要感受的，除了食物，最重要還是當的氛圍！別太拘謹，不需要太多理由，突然想要一刻的「Milano」，就來喝杯咖啡吃個蛋糕。下一站到朋友家派對的話，還可買份禮物，讓生活更加「Italiano」！

COVA（太古廣場）

地址：金鐘太古廣場二樓250號舖

電話：2918 9660（餐廳預約）／2918 9643（蛋糕零售店）

營業時間：星期一至日 8:30am-9pm