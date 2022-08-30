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後起之秀
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30/08/2022

Airport Style回歸！哪一個是你心目中最時尚的上機包？奢華Saint Laurent、慵懶率性Chanel 22，Jennie竟用這款雲朵包？

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    Zoe_Normalchic

    Normalchic 及 NCbubble Communications創辦人。因為喜歡所有漂亮的東西，所以大學時主修藝術史；所以做盡時裝買手、公關、專欄作家、博客及造型師；所以去盡巴黎，日本時裝周；所以在這裏跟你詳談所有藝。衣。尚。

    後起之秀

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Photo: 由作者提供

　　自從政府改變了回港隔離政策後，身邊的好朋友紛紛衝出香港。我早三個月前買了機票，說著說著，終於還有不夠二十天我就可以回巴黎了。一去就六星期，由香港去巴黎的飛航行程大概是12小時，一個完美的上機手袋是很重要的，大家今天一起和我看看哪一個最值得投資吧！

 

Saint Laurent   Le 5 a 7 Hobo Bag

 

　　第一個令我想入坑的手袋，絕對是早前 Rosé 在機場出發到紐約工作時，率先揹上了的Saint Laurent Le 5 a 7 Hobo Bag！Saint Laurent Le 5 a 7一直是Saint Laurent的大熱款式！貫徹品牌的簡約設計，飾以金屬logo 作點綴，有點Rock & Roll的感覺，黑金襯出低調的奢華感！但今次Rosé手上的是換上了柔軟的皮革，加上更大容量，絕對是帥帥上機色的不二之選。

 

 

（Image from Saint Laurent）

 

Jennie也用的小資女雲朵包！COS The Quilted Bag

 

　　沒想過有「人間香奈兒」之稱的Jennie也會用COS，大家搶了沒有？這個尺寸超大的雲朵包，真的是小資女上機的必備品吧！首先質地軟綿蓬鬆！除了外型療癒外，還可以在機上當枕頭用！超具功能性吧！除了外型美觀外，這個同時也是一個環保包！因為是由環保再生聚酯纖維製成，100%  舊物回收再生，絕對適合愛美，又注重環保的女生。無論是單純支持其可愛設計或是環保理念，不過，Jennie一用就火速全球售罄。要是你一早慧眼識英雄買了，請好好珍藏。

 

 

（Image from：Jennie's IG & COS）

 

下一頁：更多型格上機包！Chanel 22、Goyard Paris Beach Bag

 

 

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