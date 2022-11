走進《午夜巴黎》！入住Le Bristol Paris進入伯爵官邸：猶如睡在藝術館中，毗鄰奢侈名牌集中地，還有明星貓接待！

記得第一次看Woody Allen的《午夜巴黎》Midnight in Paris就是2011年,我在波爾多Exchange的日子。那時候的感覺很深,坐在波爾多的戲院中,看著由Woody Allen描述的巴黎,太浪漫了!覺得自己就像戲中的主角Gil,完全的愛上巴黎,在那浪漫的花都尋找生命的意義。沒想到在2022年,我竟然入住了Midnight in Paris內的拍攝場景之一:Hotel Le Bristol Paris。

