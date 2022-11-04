走進《午夜巴黎》！入住Le Bristol Paris進入伯爵官邸：猶如睡在藝術館中，毗鄰奢侈名牌集中地，還有明星貓接待！

記得第一次看Woody Allen的《午夜巴黎》Midnight in Paris就是2011年，我在波爾多Exchange的日子。那時候的感覺很深，坐在波爾多的戲院中，看著由Woody Allen描述的巴黎，太浪漫了！覺得自己就像戲中的主角Gil，完全的愛上巴黎，在那浪漫的花都尋找生命的意義。沒想到在2022年，我竟然入住了Midnight in Paris內的拍攝場景之一：Hotel Le Bristol Paris。

資深的Zoe讀者大概也知道我去過巴黎很多次，多次也會到訪不同的酒店作現場報道，而我敢說Le Bristol Paris有著我入住過最漂亮的房間。不過公平地說，這家也是我住過最貴的房間，如果你有Budget，這家酒店絕對是你在巴黎的不二之選。今天就讓我來解構一下這家Woody Allen也選上的酒店吧！

《午夜巴黎》的拍攝場地

Hotel Le Bristol 在Woody Allen的電影午夜巴黎 (2011) 中扮演重要角色。主角 Gil 、未婚妻 Inez 與她的父母就是住在Le Bristol Paris。 電影開頭的幾個場景就發生在大堂，隨後很個場景就發生在酒店套房內。

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珍藏18世紀的藝術與家品

一走進Le Bristol Paris 的房間，仿如走進了法國貴族伯爵的官邸。酒店建於 18 世紀，由於歷史悠久，所以是真實的擁有路易十五和路易十六風格的家具。當中來自 18 世紀時代的繪畫、珍貴織物及家品都是別具歷史，獨一無二。 住在這家酒店，就如睡在藝術館中，是千載難逢的機會。

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巴黎最負盛名的地點Rue du Faubourg St.Honoré

酒店地址是 112 Rue du Faubourg St.Honoré，位於巴黎最負盛名的地點之一。 這條街的周邊就是各大的法國奢侈品牌、法國官邸、及其他幾個主要大使館。法國總統就住在附近，所以周圍都是保鏢及警察，絕對是巴黎最安全的地點。另外，如你想去 Champs-Élysées Shopping，你用走的方法就可以！我喜歡它鄰近 Champs-Élysées ，但又不是正正在這大街之上！那就可以避開大量遊客，寧靜的享受巴黎。

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愛貓人士一定會迷上 酒店明星Socrate

有愛貓人在這嗎？這家酒店有一人見人愛的明星入住就是Socrate！Socrate是一隻白色的年輕貓貓，由他爸爸的那一代已住在Hotel Le Bristol Paris，接待來自世界各地的客人。現在爸爸退休了，他的兒子Socrate就接替了這個酒店明星職位。

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現在香港人都自由了，幾年沒有出國，我真的想不到不出國的理由！快點訂機票到巴黎，入住這家伯爵官邸吧！