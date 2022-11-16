MO Paris的尊貴體驗：住在巴黎最奢華的路上有甚麼優勢？方便血拼！還有小鳥相伴享受美酒

全球有很多間文華東方酒店，單是香港就已有兩間。雖然是同一集團，但每一間都有自己的特色。位於「時尚之都」法國巴黎的Mandarin Oriental Paris，就絕對是坐擁著最時尚地理位置之利！如果你去巴黎，是為了血拼的話，MO Paris，就絕對是你的最佳落腳點。

大家都知道名店是要排隊的，Chanel、Hermès、Goyard等等，都是要排隊入店。如果心儀手袋在你入店前被人買了，則使你在門外排了兩小時，還是白費心機的，所以早入店就是成功買心頭好的首要條件。如果你住在MO Paris，就正正是你的最大優勢。

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因為MO Paris就在巴黎最時尚奢華的Rue Saint-Honoré街上，不少頂級珠寶鐘錶旗艦店設置於的Vendôme Plaza也只是兩步之遙。先在Camélia par Thierry Marx品嘗早餐，9:45am就走去對面的Chanel總店排15分鐘，10am直入店內買心頭好。本來我在巴黎5星期，一直應花得花；但最後在巴黎的幾天，我就入住了MO Paris，被對面的Chanel狠狠誘惑了，買了兩大袋回家……回香港再努力工作吧！

MO Paris的房間當然是價值不菲的，但地理位置是完勝的。我所入住的房間是Deluxe Suite，是一房一廳的設計。價錢大概是一萬五至二萬元一晚，我入住的時間正正是Paris+ par Art Basel舉辦的時間，所以入住率是很高的。

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要是房價太貴，未能入住，但又想享受文華東方酒店的五星級服務？我會建議你在Bar 8享受一杯美酒。在Rue Saint-Honoré購物完後，手提著一包二包，要在巴黎找一個絕對安全的地方享受美酒，好好休息，一定是MO Paris的Bar 8 。我認為最好的時份是下午，務必坐在戶外的位置，因為這個戶外酒吧絕對是鳥語花香。你一邊享受Cocktail，吃著花生小吃，身邊會有小鳥穿梭，偷偷吃著你的花生，吱吱地歌唱，是世界上最可愛的小偷。這兒的Cocktail價錢合理，大家絕對可以接受。

各位準備要去巴黎血拼的讀者，記得要來享受一下巴黎文華東方酒店的5星級的體驗吧！