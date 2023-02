為你帶來美好的藝術二月！美國藝術家 Fanny Brodar首場香港個展：「It’s a Beautiful Day in the Neighborhood」，帶你重拾童趣

在繁忙的日子裡,如可以過平淡簡單的一天,已是人生的小確幸。香港逐漸回歸「正常」,是時候與好友多相約,來一個「It’s a Beautiful Day in the Neighborhood」。一直喜歡上環這一區,新與舊的融合,在小小的街道之間,存在著很多原同類型的Happenings。今次美國藝術家Fanny Brodar的首個香港個展就選了在上環的Nothing At All Gallery展出。

展覽「It’s a Beautiful Day in the Neighborhood」,展出一共15 幅圍繞「愛」的畫作。我個人很偏好充滿童心的藝術品,掛在家中,單是看就充滿著喜樂。加上有了孩子的關係,凡是如童趣及童年有關係的作品,我都難以抗拒。

Fanny Brodar受童年複雜和懷舊的情緒所啟發,以及對藝術持續的熱愛,熱切地投入於近年的繪畫和創作之中。每幅畫作就像書的一篇章節或一生中的一天,透過一段細碎的回憶呈現生命中的起與跌。作品加入了她最愛的經典布偶角色,突顯人們在困難時期互相支持形成的一種社區意識。展期由2月11日開始,至3月23日結束。

非常有趣的是Fanny Brodar的藝術家生涯從40多歲才正式開始,正是疫情爆發的初期,算是一個新晉的藝術家。「那是我生命中最黑暗的時期,也是最美麗的時期。」疫情是一個很有趣的存在,它帶走了很多,但同時建立是很多「未知」,它在歴史上是擔當著一個如何的角色,就只有時間可以告訴你。

Fanny Brodar在承受著現實生活的絕望和掙扎的同時,她漸漸對繪畫產生著迷,這既可讓她擺脫消極的情緒,也使她得以追尋一直想成為的「自己」。根據她所說,她受到其他藝術家啟發,追求去商業化而純粹的美術,並開始毫無拘束地創作。不過個人認為她的作品其實很商業化的,同時也有市場價值。因為現世代的人都在追尋那些「Good Old Days」,一旦遇上可以把他們帶回童年的作品,即使天價也願意承受。

你可以在Fanny Brodar的作品找到70年代的《芝麻街》,90 年代的《狂歡三寶》,皆是為大眾津津樂道的卡通片經典角色。這不禁令我想起早前在Harbour City舉辦的Jon Burgerman 「Friendly Neighbours」展。也許人生有很多追求,但最終的人生追求也只不過是住在一個平凡愉快的社區,特別在疫情期間,大家都是困在那小小的社區吧!社區和諧真的很重要。

Fanny Brodar的作品引領觀眾進入她虛構的神奇世界,就像她童年的臥室一樣。她透過「樂觀」的視角,創作這些啟發自童年、時尚潮流或流行文化的熟悉角色,並描繪他們分享溫暖的擁抱和親吻,或在發洩情緒,以引起觀眾懷緬童年的方式,呈現她豐富的想像世界。這絕對是普世也在追求的東西吧!

如果大家有興趣一起探訪一下這經典卡通角角,造訪一下Friendly Neighbour,就記得來到Nothing At All 上環西街 38 號,請記住逢星期一和日休息啊!