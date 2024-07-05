13/07/2023 14:37

《欣勢利導－陳欣》美國通脹增長放緩，非美貨幣終見曙光？

《欣勢利導》周三(12日)美國公布通脹數據，6月消費者物價指數(CPI)增長按年降至3%，核心CPI降至4.8%，兩項數據均低於前值及預期，且為兩年來最低增長水平。通脹結果令市場對美聯儲年內加息預期降溫，雖然市場預測7月可能依然會有一次加息，但9月加息機率大幅下降。美國利率期貨市場顯示，預期美聯儲在7月會議上將上調政策利率25個基點，至目標範圍5.25-5.5%，但9月加息機率則跌至近一成。而美債孳息下跌，亦進一步施壓美匯指數。

美元下跌，非美貨幣則攜手向上，筆者完稿前，歐元升至1.142，英鎊突破1.3關口，兩者兌美元雙雙漲至14個月高位；澳紐等商品貨幣自上周低位升超過3%；美元日圓突破140關口至138；離岸人民幣也收復7.2關口至7.17。

然而，雖然市場認為通脹回落令加息預期降溫，但需留意去年美國通脹增速較為平穩，導致數據上整體對比基數較低，為今年以來通脹數據多數造好的原因之一；另一方面，就業市場保持緊俏，亦令美聯儲始終未能放棄緊縮政策。因此現時判斷7月為本輪緊縮周期的最後一次加息，則可能言之尚早。

技術上，美匯指數昨日跌穿年內低位100.8位置，匯價保持弱勢，如短線未能返回101關口，則可能測試100大關；上方阻力為101.5。

《資深外匯分析師 陳欣》



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