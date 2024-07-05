13/07/2023 14:51

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 138.55 138.82 138.07 歐元/美元 1.1144 1.1149 1.1130 英鎊/美元 1.3007 1.3019 1.2984 美元/瑞郎 0.8646 0.8673 0.8643 美元/港元 7.8210 7.8268 7.8194

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 沽出日圓 138.25 140.30 137.85 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 沽出紐元 0.6360 0.6265 0.6400 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(12日)美國公布市場關注的通脹數據，6月消費者物價指數由按年增長4%放慢至3%，核心指數亦只增長4.8%，兩者都低於預期。數字反映通脹回落情況理想，整體CPI由一年前的高位9.1%回落至3%，之前下跌緩慢的核心通脹亦由落至5%以下，是2021年11月以來首次。通脹有受控的跡象可以讓美聯儲局考慮繼續暫停加息，美匯指數跌勢持續，失守今年的低位，逼近100。奇怪的是市場認為月底加息的機會仍然有九成，今年將保持利率不變。筆者以為，由於就業數據及CPI數據都反映通脹未有較6月議息時出現回升的表現，不排除7月會議會繼續維持利率不變。美元下跌令非美貨幣全面做好，歐元及英鎊分別升破1.11及1.30，創今年新高；美元兌日圓亦跌向138。由於市場對美國加息周期即將結束預期上升，美元難免受壓，但基本面仍然較其他國家為佳，近期匯價大幅下跌亦已反映了部分不利因素，短期應有望整固。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。