13/07/2023 14:51
《美元走勢－羅明立》通脹回落理想7月美息或不變，美元短期整固
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|138.55
|138.82
|138.07
|歐元/美元
|1.1144
|1.1149
|1.1130
|英鎊/美元
|1.3007
|1.3019
|1.2984
|美元/瑞郎
|0.8646
|0.8673
|0.8643
|美元/港元
|7.8210
|7.8268
|7.8194
《美元走勢》周三(12日)美國公布市場關注的通脹數據，6月消費者物價指數由按年增長4%放慢至3%，核心指數亦只增長4.8%，兩者都低於預期。數字反映通脹回落情況理想，整體CPI由一年前的高位9.1%回落至3%，之前下跌緩慢的核心通脹亦由落至5%以下，是2021年11月以來首次。通脹有受控的跡象可以讓美聯儲局考慮繼續暫停加息，美匯指數跌勢持續，失守今年的低位，逼近100。奇怪的是市場認為月底加息的機會仍然有九成，今年將保持利率不變。筆者以為，由於就業數據及CPI數據都反映通脹未有較6月議息時出現回升的表現，不排除7月會議會繼續維持利率不變。
美元下跌令非美貨幣全面做好，歐元及英鎊分別升破1.11及1.30，創今年新高；美元兌日圓亦跌向138。由於市場對美國加息周期即將結束預期上升，美元難免受壓，但基本面仍然較其他國家為佳，近期匯價大幅下跌亦已反映了部分不利因素，短期應有望整固。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|沽出日圓
|138.25
|140.30
|137.85
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|沽出紐元
|0.6360
|0.6265
|0.6400
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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