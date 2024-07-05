14/07/2023 12:45

《欣勢利導－陳欣》美元跌穿100大關，歐元日圓擺脫弱勢

《欣勢利導》繼周三(12日)美國釋出低於預期的通脹數據後，昨日(13日)公布的生產者物價指數(PPI)也進一步令通脹放緩的預期升溫。美國6月PPI按年及按月均只輕微上升0.1%，且為3年內最低水平。該數據直接支持了美國通脹增長將繼續回落的預期，亦進一步強化市場押注美聯儲7月後將結束加息的觀點。

美元受壓跌穿100大關，非美貨幣則乘勢「收復失地」，一直缺乏利率優勢的日圓進行「大反攻」，匯價一周內升近半成。此外，日本央行的貨幣政策也可能隨著日本經濟回暖而進行調整，市場猜測日銀或於年內調整甚至取消孳息曲線控制政策。此消彼長之下，美元兌日圓跌穿多個重要位置，下個支持為135，阻力看138.7，料短線將繼續走弱。

另一方面，因美國加息預期降溫削弱美元優勢，佔美匯指數57.6%比重的歐元也迎來大漲，本周升近300點。因歐元區通脹繼續高企，加息預期明顯強於美國，政策背離下無疑對歐元給予支持。歐元對美元現時已企穩1.1重要關口並突破1.12位置，上方阻力看1.13，如繼續特破將測試1.15阻力；下方支持為1.1位置。

《資深外匯分析師 陳欣》



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