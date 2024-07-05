14/07/2023 15:31

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 138.43 138.50 137.25 歐元/美元 1.1217 1.1244 1.1204 英鎊/美元 1.3120 1.3142 1.3093 美元/瑞郎 0.8592 0.8598 0.8570 美元/港元 7.8181 7.8222 7.8146

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1260 1.1150 1.1300 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至23.7萬，比預期25萬少，6月PPI年率增長只有0.1%，核心PPI年率增長由2.8%降至2.4%。配合昨日(13日)公布的CPI數據，反映通脹回落的勢頭進一步得到確認。市場估計美國聯儲局今年將只會再加息一次。不過，美聯儲局理事沃勒卻認為通脹問題仍然未解決，預期7月及年底前分別加息一次。美匯指數繼續下跌，跌至99.30附近，相信再跌幅度有限，短線有望整固。歐元在1.1270/1.1300有阻力，可少注做空博調整。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。