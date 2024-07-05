14/07/2023 15:31
《美元走勢－羅明立》美匯再跌幅度有限，短線有望整固
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|138.43
|138.50
|137.25
|歐元/美元
|1.1217
|1.1244
|1.1204
|英鎊/美元
|1.3120
|1.3142
|1.3093
|美元/瑞郎
|0.8592
|0.8598
|0.8570
|美元/港元
|7.8181
|7.8222
|7.8146
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至23.7萬，比預期25萬少，6月PPI年率增長只有0.1%，核心PPI年率增長由2.8%降至2.4%。配合昨日(13日)公布的CPI數據，反映通脹回落的勢頭進一步得到確認。市場估計美國聯儲局今年將只會再加息一次。不過，美聯儲局理事沃勒卻認為通脹問題仍然未解決，預期7月及年底前分別加息一次。美匯指數繼續下跌，跌至99.30附近，相信再跌幅度有限，短線有望整固。歐元在1.1270/1.1300有阻力，可少注做空博調整。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1260
|1.1150
|1.1300
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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