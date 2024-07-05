18/07/2023 14:29

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 138.43 138.50 137.25 歐元/美元 1.1246 1.1264 1.1235 英鎊/美元 1.3084 1.3104 1.3068 美元/瑞郎 0.8603 0.8609 0.8579 美元/港元 7.8181 7.8185 7.8130

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1260 1.1150 1.1300 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期一(17日)環球金融市場無重要經濟數據公布，美匯指數反彈乏力，未能重上100水平。由於近期的通脹及就業市場都有所放緩，市場相信美國聯儲局在7月加息後將結束緊縮政策，令美元走勢持續受壓，技術形態在跌破100關口後亦轉壞，現時99.30附近或有短線支持，希望能帶動一些反彈。今周值得關注的是通脹及零售數據，新西蘭、英國、加拿大及日本會先後公布消費物價指數，而美國、英國及加拿大則會發表零售數據。英鎊近期漲至1.3150附近，通脹高企令央行持續加息壓力增加，好的一面是刺激匯價短線向好；但對疲弱的經濟可能帶來負面作用，鎊匯在1.32會有阻力，支持位在1.2980。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。