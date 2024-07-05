18/07/2023 14:29
《美元走勢－羅明立》鎊匯1.32有阻力，支持位1.2980
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|138.43
|138.50
|137.25
|歐元/美元
|1.1246
|1.1264
|1.1235
|英鎊/美元
|1.3084
|1.3104
|1.3068
|美元/瑞郎
|0.8603
|0.8609
|0.8579
|美元/港元
|7.8181
|7.8185
|7.8130
《美元走勢》星期一(17日)環球金融市場無重要經濟數據公布，美匯指數反彈乏力，未能重上100水平。由於近期的通脹及就業市場都有所放緩，市場相信美國聯儲局在7月加息後將結束緊縮政策，令美元走勢持續受壓，技術形態在跌破100關口後亦轉壞，現時99.30附近或有短線支持，希望能帶動一些反彈。
今周值得關注的是通脹及零售數據，新西蘭、英國、加拿大及日本會先後公布消費物價指數，而美國、英國及加拿大則會發表零售數據。英鎊近期漲至1.3150附近，通脹高企令央行持續加息壓力增加，好的一面是刺激匯價短線向好；但對疲弱的經濟可能帶來負面作用，鎊匯在1.32會有阻力，支持位在1.2980。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1260
|1.1150
|1.1300
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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