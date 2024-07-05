19/07/2023 16:14

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 139.34 139.68 138.85 歐元/美元 1.1222 1.1235 1.1196 英鎊/美元 1.2946 1.3039 1.2931 美元/瑞郎 0.8577 0.8600 0.8567 美元/港元 7.8095 7.8141 7.8080

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1260 1.1150 1.1300 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2990 1.2880 1.3040 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月零售銷售連續第三個月增長，但按月增長只有0.2%，低過預期，主要是加油站及建材類銷售下跌導致，相信對第二季經濟增長無大影響。當地6月工業產出及製造業產出按月繼續收縮，差過預期。加拿大6月CPI按年增長降至2.8%，CPI核心輕微回落至5.1%。今日(19日)新西蘭第二季通脹亦由6.7%降至6%，略高於預期，英國6月CPI按年增長由8.7%放慢至7.9%，核心增長亦由7.1%降至6.9%。美匯指數出現技術性反彈，現時基本面對美元有一定支持，但圖表走勢則未扭轉弱勢，短線或有機會上試100.50附近。英國通脹增速放慢，央行持續加息壓力得到紓緩，英鎊可能要回試1.2850。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。