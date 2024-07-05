19/07/2023 16:14
《美元走勢－羅明立》美匯短線或上試100.50附近
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|139.34
|139.68
|138.85
|歐元/美元
|1.1222
|1.1235
|1.1196
|英鎊/美元
|1.2946
|1.3039
|1.2931
|美元/瑞郎
|0.8577
|0.8600
|0.8567
|美元/港元
|7.8095
|7.8141
|7.8080
《美元走勢》美國6月零售銷售連續第三個月增長，但按月增長只有0.2%，低過預期，主要是加油站及建材類銷售下跌導致，相信對第二季經濟增長無大影響。當地6月工業產出及製造業產出按月繼續收縮，差過預期。加拿大6月CPI按年增長降至2.8%，CPI核心輕微回落至5.1%。今日(19日)新西蘭第二季通脹亦由6.7%降至6%，略高於預期，英國6月CPI按年增長由8.7%放慢至7.9%，核心增長亦由7.1%降至6.9%。
美匯指數出現技術性反彈，現時基本面對美元有一定支持，但圖表走勢則未扭轉弱勢，短線或有機會上試100.50附近。英國通脹增速放慢，央行持續加息壓力得到紓緩，英鎊可能要回試1.2850。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1260
|1.1150
|1.1300
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2990
|1.2880
|1.3040
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。