19/07/2023 17:32

《廣匯論勢－鄭廣復》澳元69美仙呈雙頂，短期料維持窄幅上落

《廣匯論勢》澳洲儲備銀行(RBA)在7月初議息會後，決定將指標利率維持在4.1厘，但從RBA昨天(18日)公布的議息會議紀錄可見，本月決定維持利率不變只是暫停而非終止。RBA在聲明指出，經濟活動放緩僅對勞工市場造成溫和影響，勞動力仍然緊絀，就業強勁增長，閒置產能亦持續接近數十年低位，5月份就業增長意外向上，失業率跌至3.6%。RBA指出，雖然經濟增長減慢，但仍然緊絀的勞動力市場，反映經濟活動通常滯後於勞工市場的情況。

RBA又指，通脹率雖然由高峰回落，但仍然太高，厄爾尼諾現象及受其影響而減少的農產品收成，在未來一年或對部分食品價格構成上升壓力。服務價格在第二季維持高漲，與持續強勁上升的單位勞工成本情況一致，而勞工生產力自2019年中以來大致未變。



*RBA仍傾向進一步加息*



另外，RBA表示，雖然勞工表面收入強勁增長，但實際家庭收入在今年首季下跌了4%，主要受到物價上升、稅務支出及高息影響。委員更發現，稅務及通脹對家庭收入的影響持續大於淨利息效果，因為收取高息家庭與支付高息家庭互相抵銷了。

在今次會議上，RBA決策委員會指經濟前景及利率顯著上調均產生不確定性，委員同意維持利率不變及將於8月份會議再評估形勢。另外，委員認為仍有需要進一步收緊貨幣政策，令通脹在合理時間內返回目標，但這建基於經濟及通脹狀況。

澳洲首季CPI按年上升7%，單月計，最新5月份CPI按年上升5.6%，是CPI按年升幅在2022年12月達到8.4%後，連續第五個月放緩。不過，澳洲慣常參考季度數據，7%的通脹率仍較4.1%的指標利率高逾3%，RBA亦明顯表示未來仍需要進一步加息，投資者仍可候低吸納澳元。



*中國經濟放緩影響鐵礦石出口*



不過，要注意的是澳洲與中國貿易關係密切，內地經濟增長放緩對澳洲有較大影響。澳洲國庫部長Jim Chalmers表示，中國經濟增長放緩令該國擔憂。中國是澳洲最大的貿易夥伴，根據澳洲外國事務及貿易部公布的2021至2022年的貿易數據，澳洲有近三分之一的出口是輸往中國大陸。

RBA亦在7月議息紀錄中指出，內地經濟的疫後復甦失去了一些動力。報告又特別提及，內地新屋開工數已降至2006年以來最低水平，房地產投資較2020年高峰時期少近四分之一。內地房地產是澳洲的第一大出口產品鐵礦石需求的關鍵驅動力，然而，此時內地房地產市道萎靡，加上其他主要經濟體增長放緩，亦令鐵礦石出口亦未能在疫情過去而大幅回升。

技術上，澳元兌美元明顯在0.6900形成雙頂形態，0.6600則可視為頸線，換言之，一旦失守0.6600，匯價的量度下跌目標為0.6300，惟從日線圖觀察，澳元兌美元自去年11月上旬升破0.6600後，至今該位明顯成為強力支持，下周聯儲局的議息結果很可能再次成為非美重新走強的助燃劑。短期而言，澳元兌美元維持在0.66至0.69窄幅上落機會較大。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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