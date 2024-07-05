20/07/2023 16:45

《欣勢利導－陳欣》通脹回落施壓英鎊，歐銀謹慎令歐元停滯不前

《欣勢利導》英國國家統計局周三(19日)公布通脹數據顯示，英國6月消費者價格指數(CPI)按年增長7.9%，低於前值8.7%及市場預期8.2%。英國核心CPI按年增長6.9%，同樣亦低於前值及預期的7.1%。市場認為通脹高企將預示英國央行會進一步上調利率，利好英鎊走勢，而現時通脹開始見頂回落，意味央行加息預期降溫，令英鎊失去支持。由於早前英國釋出的經濟數據令人憂慮，且愈來愈多企業因加息陷入信貸問題，企業破產數量不斷上升，加上是次通脹回落，令英國央行緊縮前景降溫。隨著英銀8月加息機率減低，英鎊受壓跌穿1.3關口，若短線未能返回該位，匯價恐進一步測試1.28支持。

另一方面，美匯指數返回100關口上方並靠穩，歐元也由近一年半高位回落。市場普遍認為歐洲央行將在本月加息25個基點，惟全球多國通脹降溫，該行態度也趨向謹慎，未來加息前景存不確定性。因美元回穩及歐央行態度開始未有早前鷹派，歐元短線走勢或以整固為主，短線支持為1.11，阻力看1.13位置。《資深外匯分析師 陳欣》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。