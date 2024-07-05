20/07/2023 15:36
《美元走勢－羅明立》澳元0.6900附近是重要阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|139.58
|139.70
|139.12
|歐元/美元
|1.1210
|1.1229
|1.1204
|英鎊/美元
|1.2916
|1.2965
|1.2912
|美元/瑞郎
|0.8573
|0.8584
|0.8561
|美元/港元
|7.8095
|7.8113
|7.8064
《美元走勢》美國6月營建許可及新屋動工數據普遍差過預期，而英國6月通脹數據略為改善，6月CPI按年增長由8.7%降至7.9%，核心數字亦由7.1%回落至6.9%，有助英倫銀行緩解大幅加息的壓力，英鎊即時走低，跌至1.2870附近才反彈，但帶動其他非美貨幣回落。美匯指數借勢反彈，曾經重上100水平但收市未能企穩。
環球通脹有所回落，相信央行的加息周期有望即將結束。除英國可能需要繼續多加幾次息之外，其他央行有機會收緊1至2次就可按兵不動。歐元短線阻力在1.1250附近，20天線的1.1140至1.1100是支持，短期應維持區間上落。今日(20日)澳洲公布6月失業率降至3.5%，就業人數增加3.26萬，好過預期，澳元即時升至0.6840，現時2月下旬以來兩次高位在0.6900附近，是重要阻力，0.6780首個支持位。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1260
|1.1150
|1.1300
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2960
|1.2860
|1.3010
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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