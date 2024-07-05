20/07/2023 15:36

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 139.58 139.70 139.12 歐元/美元 1.1210 1.1229 1.1204 英鎊/美元 1.2916 1.2965 1.2912 美元/瑞郎 0.8573 0.8584 0.8561 美元/港元 7.8095 7.8113 7.8064

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1260 1.1150 1.1300 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2960 1.2860 1.3010 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月營建許可及新屋動工數據普遍差過預期，而英國6月通脹數據略為改善，6月CPI按年增長由8.7%降至7.9%，核心數字亦由7.1%回落至6.9%，有助英倫銀行緩解大幅加息的壓力，英鎊即時走低，跌至1.2870附近才反彈，但帶動其他非美貨幣回落。美匯指數借勢反彈，曾經重上100水平但收市未能企穩。環球通脹有所回落，相信央行的加息周期有望即將結束。除英國可能需要繼續多加幾次息之外，其他央行有機會收緊1至2次就可按兵不動。歐元短線阻力在1.1250附近，20天線的1.1140至1.1100是支持，短期應維持區間上落。今日(20日)澳洲公布6月失業率降至3.5%，就業人數增加3.26萬，好過預期，澳元即時升至0.6840，現時2月下旬以來兩次高位在0.6900附近，是重要阻力，0.6780首個支持位。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。