21/07/2023 14:33

《廣匯論勢－鄭廣復》金價可望再創歷史新高，目標2500美元

《廣匯論勢》市場對聯儲局即將結束加息周期的預期升溫，聯儲局前主席伯南克估計，當局在本月加息25基點後將會結束今輪加息周期。美國勞工部在7月7日公布6月份非農就業職位增加20餘萬個後，在1900美元整固已久的金價隨即借勢抽高，現貨金價當天收於1924美元。其後美國公布6月份消費者物價指數(CPI)按年上升3%，升幅遠低於5月份的4%，通脹急降再次刺激金價上漲，金價在過去三個交易日皆曾升破每盎司1980美元，短期勢將突破2000美元關口。

我曾指出，金價的升勢不會突然無聲無息地消失，而是像煙花般，展現最燦爛的一刻後才會墜落，但那刻還未出現。我認為，在目前全球陷入經濟衰退的風險升溫、通脹仍然高於央行目標、中美關係未見突破性改善，以及俄烏戰事持續的大環境下，金價再創歷史新高的可能性仍然較高。



*歐美央行退市速度太慢*



聯儲局在2022年3月展開加息周期，同年金價僅在3月初至11月初明顯下跌(期間共加息4厘)，但其後展開一輪上升浪，今年2月初更曾迫近1960美元，其後才明顯回調，但2月底至3月初在1800美元水平整固後再升，今年5月升近2063美元後再度調整，雖曾在6月29日低見1893美元，但即日仍可收高於1900美元。

從金價表現與聯儲局的加息時間來看，金價顯然未受去年11月以後的加息行動影響，反而在聯儲局進一步加息的情況下持續攀升。首先，主要原因是美國通脹率急降令市場認為聯儲局即將結束加息周期，預期利率觸頂有助紓緩黃金的沽壓；此外，若然加息周期即將結束，即未來將會進入減息周期，利率下降減輕了持有黃金的機會成本。然而，令金價居高不下的主要原因，我認為是各國央行退市速度太慢。



*聯儲局仍持有龐大資產*



新冠病毒經過數輪變種後，對人類的殺傷力已大大降低，加上接種率已達到全民免疫水平，各地亦已恢復正常經濟活動及國與國的貿易及人員往來，商品供應鏈亦逐步回復正常。雖然主要西方經濟體自去年初進入加息周期以壓抑通脹，但主要央行在疫情爆發期間向經濟體注入的大量流動性資金並未同步收回，資產負債表規模仍然龐大。

截至今年7月19日止，聯儲局資產負債表總額仍然高達82497.34億美元，而其持有的證券總額便達到76343.44億美元，佔資產負債表總額逾92.5%，較2019年9月時約3.8萬億美元多近1.2倍。雖然聯儲局決定從去年3月起，將資產負債表規模每月縮減950億美元，但以去年3月1日資產負債表內的證券總額84428.11億美元計，反映在超過16個月的時間內，聯儲局實際只減持了8084.67億美元，就以16個月計好了，即平均每月僅減持約505億美元，與950億美元目標少了495億美元！



*金價高位橫行整固待破*



通脹乃貨幣現象，「收水」速度如此緩慢，又怎能抑制通脹？以目前的TD線量度，金價上破2060美元後，上升目標約為2500美元。即使以最簡單的高位橫行整固形態判斷，升破橫行區頂部阻力，量度升幅亦絕不會小！短線而言，投資者不宜太進取，可待金價回調至1958美元才部署，收低於1954美元則止蝕。從江恩正方形觀察，金價的主要阻力位分別是：2020、2110、2200、2290、2395及2515。次要阻力位則分別是：1975、2065、2155、2245、2335及2455。投資者可以自身的風險承受能力制訂止蝕水平及獲利目標。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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