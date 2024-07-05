21/07/2023 16:10
《美元走勢－羅明立》1.1080附近是歐元初步支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|141.28
|141.41
|139.75
|歐元/美元
|1.1138
|1.1145
|1.1124
|英鎊/美元
|1.2873
|1.2904
|1.2865
|美元/瑞郎
|0.8666
|0.8673
|0.8654
|美元/港元
|7.8164
|7.8170
|7.8129
《美元走勢》美國上周初次申領失業人數由23.7萬降至22.8萬，遠低於市場預期的24.2萬，數據反映勞工市場表現良好；而6月成屋銷售年化總數為416萬戶，低於前值及預期。投資者靜候下周三(26日)美聯儲局的政策會議及之後的主席發言，以尋找未來繼續或暫停加息的可能性。勞工市場數據理想刺激美元回升，曾經升至100.70附近。
歐元受美元反彈影響而下跌，一度下滑至1.1120附近。央行官員近期對持加息的口氣有所放鬆，相信是經濟下行壓力所致，1.1080附近是初步支持。日本今日(21日)公布的6月全國CPI及核心CPI同樣按年升3.3%，符合預期，有消息指央行對穩定實現物價目標缺乏信心，寬鬆貨幣政仍然很要，認為目前沒有需要調整孳息率曲線控制，消息刺激美元兌日圓升上141.40。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1260
|1.1150
|1.1300
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2960
|1.2860
|1.3010
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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