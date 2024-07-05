21/07/2023 16:10

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 141.28 141.41 139.75 歐元/美元 1.1138 1.1145 1.1124 英鎊/美元 1.2873 1.2904 1.2865 美元/瑞郎 0.8666 0.8673 0.8654 美元/港元 7.8164 7.8170 7.8129

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1260 1.1150 1.1300 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2960 1.2860 1.3010 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業人數由23.7萬降至22.8萬，遠低於市場預期的24.2萬，數據反映勞工市場表現良好；而6月成屋銷售年化總數為416萬戶，低於前值及預期。投資者靜候下周三(26日)美聯儲局的政策會議及之後的主席發言，以尋找未來繼續或暫停加息的可能性。勞工市場數據理想刺激美元回升，曾經升至100.70附近。歐元受美元反彈影響而下跌，一度下滑至1.1120附近。央行官員近期對持加息的口氣有所放鬆，相信是經濟下行壓力所致，1.1080附近是初步支持。日本今日(21日)公布的6月全國CPI及核心CPI同樣按年升3.3%，符合預期，有消息指央行對穩定實現物價目標缺乏信心，寬鬆貨幣政仍然很要，認為目前沒有需要調整孳息率曲線控制，消息刺激美元兌日圓升上141.40。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。