24/07/2023 15:49

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 141.58 141.81 141.34 歐元/美元 1.1128 1.1133 1.1117 英鎊/美元 1.2868 1.2877 1.2849 美元/瑞郎 0.8664 0.8670 0.8657 美元/港元 7.8158 7.8182 7.8154

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1105 1.1185 1.1065 美元兌日圓 買入日圓 141.80 140.60 142.20 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》英國6月零售銷售按月增長0.7%，核心銷售增長0.8%，兩者都好過預期。反而加拿大5月的零售銷售卻較預期差。美匯指數上周五(21日)繼續造好，升近101關口。市場認定美聯儲周四(27日)議息後將加息0.25%，而且多數意見相信是今輪最後一次加，雖然部分分析對此並不認同。美國基本因素不俗，暫時並不應對匯價構成持續壓力，但技術因素卻顯示有下行風險，由於兩種因素的方向不一致，建議先以震盪整固行情作部署，待高位可做空美元，歐元初步支持在1.1080附近。美聯儲和歐洲央行將於香港時間周四先後召開會議，預期分別將加息0.25%。投資者關注主席鮑威爾決議公布後的發言，以尋找美聯儲局未來貨政策的方向。而日本央行會於周五(28日)議息，預計將繼續按兵不動，或會上調通脹預測，今年仍然很大機會逐步收緊貨幣政策，142附近有阻力。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。