24/07/2023 15:49
《美元走勢－羅明立》幣策仍料逐步收緊，日圓142附近有阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|141.58
|141.81
|141.34
|歐元/美元
|1.1128
|1.1133
|1.1117
|英鎊/美元
|1.2868
|1.2877
|1.2849
|美元/瑞郎
|0.8664
|0.8670
|0.8657
|美元/港元
|7.8158
|7.8182
|7.8154
《美元走勢》英國6月零售銷售按月增長0.7%，核心銷售增長0.8%，兩者都好過預期。反而加拿大5月的零售銷售卻較預期差。美匯指數上周五(21日)繼續造好，升近101關口。市場認定美聯儲周四(27日)議息後將加息0.25%，而且多數意見相信是今輪最後一次加，雖然部分分析對此並不認同。美國基本因素不俗，暫時並不應對匯價構成持續壓力，但技術因素卻顯示有下行風險，由於兩種因素的方向不一致，建議先以震盪整固行情作部署，待高位可做空美元，歐元初步支持在1.1080附近。
美聯儲和歐洲央行將於香港時間周四先後召開會議，預期分別將加息0.25%。投資者關注主席鮑威爾決議公布後的發言，以尋找美聯儲局未來貨政策的方向。而日本央行會於周五(28日)議息，預計將繼續按兵不動，或會上調通脹預測，今年仍然很大機會逐步收緊貨幣政策，142附近有阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1105
|1.1185
|1.1065
|美元兌日圓
|買入日圓
|141.80
|140.60
|142.20
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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