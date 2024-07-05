25/07/2023 12:50

《欣勢利導－陳欣》PMI現衰退訊號，歐元或進入調整

《欣勢利導》周一(24日)歐元區公布採購經理人指數(PMI)，由於第一及第二大經濟體國家德國與法國PMI數據均呈現萎縮或疲軟狀態，歐元區PMI數據也進一步放緩。因製造業持始終未走出疫情陰霾，加上服務業增長放緩，拖累德國綜合PMI近一年一直低於50盛衰線處於萎縮狀態；而法國的服務業及製造業PMI也連續兩月陷入萎縮，弱於市場預期。由歐元區PMI數據可以看出，即使歐央行在7月仍有很大機率宣布加息，但因為區內主要經濟體出現衰退訊號，央行實施進一步加息計劃可能受阻。加上近期多位歐洲央行官員對未來加息政策上釋出偏鴿言論，指出繼續加息將損害經濟，因此不排除歐央行可能就結束加息周期為市場打「預防針」。除非歐央行在本周議息會釋出鷹派言論表示7月之後仍有加息可能，否則難以提振歐元。此外，美國加息周期雖進入尾聲，但該國經濟明顯好於歐洲，助長美元強勢，此消彼長下將進一步施壓歐元。

技術上，歐元兌美元近日見頂回落，下個支持為1.1位置，若企穩則進入整固，區間為1.1至1.13；如跌穿1.1關口，則進入下行，匯價或測試1.08支持。

《資深外匯分析師 陳欣》



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