25/07/2023 15:50

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 141.44 141.62 141.20 歐元/美元 1.1081 1.1087 1.1062 英鎊/美元 1.2854 1.2854 1.2809 美元/瑞郎 0.8678 0.8700 0.8677 美元/港元 7.8134 7.8147 7.8104

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1080 1.1150 1.1030 美元兌日圓 買入日圓 141.80 140.60 142.20 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期一(24日)歐美公布最新的Markit製造業及服務業採購經理指數，歐元區、德、法及英國的6月份數字全部走低，德國的製造業PMI更跌穿40水平；相反，美國同期的製造業PMI回升至49，服務業PMI則跌至52.4，但仍然處於擴張水平。華爾街日報記者Nick Timiraos發文指，由於通脹走勢的不確定性，很難預測美國聯儲局在7月加息後的行動。他認為一些官員和經濟學家擔心通脹回落只是暫時性，物價壓力可能會持續，令美聯儲局有需要再加息並維持利率於高水平一段更長時間。消息帶動美元在議息前繼續反彈，但101以上應開始有較大阻力。歐元區PMI數據疲弱，有分析認為將逼使央行在7月加息後認真考慮經濟的承受能力，是否要繼續採取行動存在很大的不確定性。歐元跌至1.1060附近暫時喘定，若能守住20天線的1.1040，有機會嘗試反彈上1.1150。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。