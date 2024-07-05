25/07/2023 15:50
《美元走勢－羅明立》歐央行後續行動存在很大不確定性
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|141.44
|141.62
|141.20
|歐元/美元
|1.1081
|1.1087
|1.1062
|英鎊/美元
|1.2854
|1.2854
|1.2809
|美元/瑞郎
|0.8678
|0.8700
|0.8677
|美元/港元
|7.8134
|7.8147
|7.8104
《美元走勢》星期一(24日)歐美公布最新的Markit製造業及服務業採購經理指數，歐元區、德、法及英國的6月份數字全部走低，德國的製造業PMI更跌穿40水平；相反，美國同期的製造業PMI回升至49，服務業PMI則跌至52.4，但仍然處於擴張水平。華爾街日報記者Nick Timiraos發文指，由於通脹走勢的不確定性，很難預測美國聯儲局在7月加息後的行動。他認為一些官員和經濟學家擔心通脹回落只是暫時性，物價壓力可能會持續，令美聯儲局有需要再加息並維持利率於高水平一段更長時間。消息帶動美元在議息前繼續反彈，但101以上應開始有較大阻力。
歐元區PMI數據疲弱，有分析認為將逼使央行在7月加息後認真考慮經濟的承受能力，是否要繼續採取行動存在很大的不確定性。歐元跌至1.1060附近暫時喘定，若能守住20天線的1.1040，有機會嘗試反彈上1.1150。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1080
|1.1150
|1.1030
|美元兌日圓
|買入日圓
|141.80
|140.60
|142.20
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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