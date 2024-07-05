26/07/2023 16:34

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 141.76 141.19 140.60 歐元/美元 1.1064 1.1071 1.1037 英鎊/美元 1.2890 1.2903 1.2875 美元/瑞郎 0.8626 0.8657 0.8616 美元/港元 7.8062 7.8120 7.8061

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1045 1.1150 1.1010 美元兌日圓 買入日圓 140.00 141.00 141.30 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2865 1.2980 1.2815 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國7月諮商會消費者信心指數由110.1升至兩年新高的117，消費者預期指數亦見上年2月以來最高。近期的經濟數據反映勞動力市場保持平穩增長，通脹持續消退，消費信心走高，經濟前景似乎整體向好。美國聯儲局今晚(26日)稍後時間將會公布議息結果，隨後歐洲央行和日本央行將分別在周四(27日)和周五(28日)發表貨幣政策決定。估計美聯儲局主席鮑威爾不會明確表達是否結束加息，言論較大機會維持略為偏鷹。歐元區經濟疲弱令市場預計今次或是最後一次加息，若基本面無改善，不排除很快就要掉頭減息。歐元周三曾經跌破20天線的1.1040，低至1.1020才見反彈，並企於20天線以上收市，其他非美貨幣則較為平穩。美匯指數在101.50阻力不少，仍然可留意美元的下行風險。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。