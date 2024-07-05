26/07/2023 16:34
《美元走勢－羅明立》鮑威爾言論較大機會維持略為偏鷹
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|141.76
|141.19
|140.60
|歐元/美元
|1.1064
|1.1071
|1.1037
|英鎊/美元
|1.2890
|1.2903
|1.2875
|美元/瑞郎
|0.8626
|0.8657
|0.8616
|美元/港元
|7.8062
|7.8120
|7.8061
《美元走勢》美國7月諮商會消費者信心指數由110.1升至兩年新高的117，消費者預期指數亦見上年2月以來最高。近期的經濟數據反映勞動力市場保持平穩增長，通脹持續消退，消費信心走高，經濟前景似乎整體向好。美國聯儲局今晚(26日)稍後時間將會公布議息結果，隨後歐洲央行和日本央行將分別在周四(27日)和周五(28日)發表貨幣政策決定。估計美聯儲局主席鮑威爾不會明確表達是否結束加息，言論較大機會維持略為偏鷹。
歐元區經濟疲弱令市場預計今次或是最後一次加息，若基本面無改善，不排除很快就要掉頭減息。歐元周三曾經跌破20天線的1.1040，低至1.1020才見反彈，並企於20天線以上收市，其他非美貨幣則較為平穩。美匯指數在101.50阻力不少，仍然可留意美元的下行風險。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1045
|1.1150
|1.1010
|美元兌日圓
|買入日圓
|140.00
|141.00
|141.30
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2865
|1.2980
|1.2815
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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