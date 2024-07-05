27/07/2023 15:22
《美元走勢－羅明立》美元回落，兌日圓跌破140
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|139.93
|140.49
|139.38
|歐元/美元
|1.1105
|1.1119
|1.1077
|英鎊/美元
|1.2961
|1.2977
|1.2928
|美元/瑞郎
|0.8596
|0.8616
|0.8580
|美元/港元
|7.8007
|7.8183
|7.7941
《美元走勢》美國聯儲局7月份議息決定加息0.25%，利率水平是2001年以來最高，隨後的會後聲明並無確認加息周期結束；主席鮑威爾表示，現時的環境，局方不會提供未來政策行動的前瞻性指引，是否維持利率不變或需要再次加息，將取決於通脹及經濟數據情，但指核心通脹仍高，預期今年不會降息。主席的言論無任何意外，但市場預期今年內不會再加息，美匯指數回落。歐洲央行預計今日(27日)會跟隨美國加息0.25%，但經濟放緩情況將提高央行停止加息的機會，歐元表現弱於其他非美貨幣。
美元兌日圓今日跌破140，低見139.40附近。日本央行明天(28日)議息，預期會維持政策不變，但IMF再次提醒日央行應考慮放棄YCC政策，加上美回軟，日圓有上行機會，141阻力大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|買入日圓
|140.40
|139.00
|141.00
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2920
|1.3030
|1.2860
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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