27/07/2023 15:22

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 139.93 140.49 139.38 歐元/美元 1.1105 1.1119 1.1077 英鎊/美元 1.2961 1.2977 1.2928 美元/瑞郎 0.8596 0.8616 0.8580 美元/港元 7.8007 7.8183 7.7941

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 買入日圓 140.40 139.00 141.00 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2920 1.3030 1.2860 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國聯儲局7月份議息決定加息0.25%，利率水平是2001年以來最高，隨後的會後聲明並無確認加息周期結束；主席鮑威爾表示，現時的環境，局方不會提供未來政策行動的前瞻性指引，是否維持利率不變或需要再次加息，將取決於通脹及經濟數據情，但指核心通脹仍高，預期今年不會降息。主席的言論無任何意外，但市場預期今年內不會再加息，美匯指數回落。歐洲央行預計今日(27日)會跟隨美國加息0.25%，但經濟放緩情況將提高央行停止加息的機會，歐元表現弱於其他非美貨幣。美元兌日圓今日跌破140，低見139.40附近。日本央行明天(28日)議息，預期會維持政策不變，但IMF再次提醒日央行應考慮放棄YCC政策，加上美回軟，日圓有上行機會，141阻力大。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。