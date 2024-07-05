28/07/2023 17:49

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 139.50 141.08 138.08 歐元/美元 1.0988 1.0991 1.0949 英鎊/美元 1.2801 1.2809 1.2763 美元/瑞郎 0.8699 0.8703 0.8682 美元/港元 7.8015 7.8059 7.7966

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 買入日圓 139.60 138.20 140.10 英鎊兌美元 觀望 1.2920 1.3030 1.2860 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國第二季度經濟增長加速至2.4%，高於預期1.8%，主要是勞動力市場的韌性帶動消費支出，企業亦同時加大設備投資；而上周初次申領失業救濟人數降至22.1萬人，創2月以來最低，6月成屋簽約銷售指數升0.3%。幾個數據都表現理想，反映美國經濟保持足夠韌性，支持美匯回指。歐洲央行昨日(27日)議息後一如預期加息0.25%，行長仍然強調通脹的問題，但面對疲軟的經濟表現，對未來是否繼續收緊的回應變得軟弱，增加市場對結束加息的預期，歐元由1.11以上大幅下跌，低見1.0950附近，留意50天線1.0900的表現。今日(28日)輪到日本央行議息，結果維持貨幣政策不變，但表示允許10年期債券孳息率在0%目標附近上下波動0.5%指引是參考，並非嚴格限制，而且將固定利率操作的目標放鬆。市場認為央行維持寬鬆貨幣政策的同時，開始逐步調整YCC政策，日圓大幅波動，高低波動約300點，日圓有機會再試137。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。