28/07/2023 17:49
《美元走勢－羅明立》歐元大跌留意50天線，日圓有機再試137
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|139.50
|141.08
|138.08
|歐元/美元
|1.0988
|1.0991
|1.0949
|英鎊/美元
|1.2801
|1.2809
|1.2763
|美元/瑞郎
|0.8699
|0.8703
|0.8682
|美元/港元
|7.8015
|7.8059
|7.7966
《美元走勢》美國第二季度經濟增長加速至2.4%，高於預期1.8%，主要是勞動力市場的韌性帶動消費支出，企業亦同時加大設備投資；而上周初次申領失業救濟人數降至22.1萬人，創2月以來最低，6月成屋簽約銷售指數升0.3%。幾個數據都表現理想，反映美國經濟保持足夠韌性，支持美匯回指。
歐洲央行昨日(27日)議息後一如預期加息0.25%，行長仍然強調通脹的問題，但面對疲軟的經濟表現，對未來是否繼續收緊的回應變得軟弱，增加市場對結束加息的預期，歐元由1.11以上大幅下跌，低見1.0950附近，留意50天線1.0900的表現。今日(28日)輪到日本央行議息，結果維持貨幣政策不變，但表示允許10年期債券孳息率在0%目標附近上下波動0.5%指引是參考，並非嚴格限制，而且將固定利率操作的目標放鬆。市場認為央行維持寬鬆貨幣政策的同時，開始逐步調整YCC政策，日圓大幅波動，高低波動約300點，日圓有機會再試137。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|買入日圓
|139.60
|138.20
|140.10
|英鎊兌美元
|觀望
|1.2920
|1.3030
|1.2860
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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