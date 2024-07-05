28/07/2023 17:33

《廣匯論勢－鄭廣復》日孳息曲線控制實質性改變，圓匯目標120

《廣匯論勢》三大央行本周已先後公布議息結果，美國聯儲局及歐洲央行皆宣布加息25基點，符合預期，但兩大央行對於下次會議會否進一步加息並未給予明確答案，換言之，一切還看經濟數據及通脹發展。

不過，日本央行(BOJ)的議息結果卻令市場感到意外，雖然BOJ宣布將指標利率維持在負0.1厘，以及維持孳息曲線控制，將10年期債息波動區間限定在負0.5至0.5厘，但又表示上限只作為參考，更加宣布，未來將以1厘的固定利率去購買10年期國債。換言之，BOJ實際上已放寬利率上限控制。



*日央行上調核心通脹預測*



另外，BOJ亦公布了最新經濟前景預測及物價預測。BOJ預期，2023年度的財政年度，實際GDP增長率中值為1.3%，略低於4月份預測的1.4%；扣除新鮮食品後的核心通脹率中值則為2.5%，遠高於之前預測的1.8%；再撇除能源後的核心通脹率中值更預期達到3.2%，同樣高於之前預測的2.5%。上調核心通脹率預測，或反映BOJ對日本薪酬升幅擴大將會推高通脹率。

雖然有BOJ前執委完全猜中今次變相的孳息曲線調整，但絕大部分市場人士並不預期BOJ會在今次會議有所行動，故議息結果公布後，日圓匯價大幅波動，頭5分鐘波幅超過220點子，其後波幅擴大至逾300點子，美元兌日圓的高低位分別為141及138，至歐洲市早段，美元兌日圓在139.50水平徘徊。



*美元兌日圓潛在雙頂形態*



技術上，美元兌日圓在7月初已呈轉周轉向，在第二周進一步下挫，上周反彈未能完全收復失地，本周料再呈陰燭。由於日本央行的貨幣政策已出現實質性的改變，加上市場預期歐美即將結束加息周期，預料會加大套息交易的平倉壓力。美元兌日圓本月初反彈至145已明顯受阻，突破去年接近152的高位可能性大幅降低，預料130為美元兌日圓的首個下試目標，惟預料跌至120才有望回穩及略為反彈。若以簡單的雙頂量度，下跌目標約為102.50。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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