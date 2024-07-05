31/07/2023 16:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 141.97 14216 140.69 歐元/美元 1.1016 1.1028 1.1005 英鎊/美元 1.2858 1.2864 1.2844 美元/瑞郎 0.8703 0.8720 0.8697 美元/港元 7.8005 7.8019 7.7955

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1050 1.0920 1.1100 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月個人消費支出(PCE)物價指數按年增長由3.8%回落至3.0%，為2021年3月以來的最小增幅；核心指數亦由4.6%降至4.1%。上周美聯儲局跟歐洲央行先後加息0.25%，美國今年很大可能會暫停加息，而歐洲央行由於經濟疲弱，令9月是否加息的不確定性大增。日本央行雖然微調了YCC政策，一度令日圓反彈至138，但其後央行的言論維持溫和，未有暗示有收緊的意圖，美元兌日圓反彈近142關口，令美匯指數反覆靠穩。主要央行未來貨幣政策的不確定性有所增加，將令匯市波動性提高，只要通脹未有回升壓力，相信加息周期應已接近尾聲。美國基本面仍然穩健，美元若能企穩100以上，技術走勢的下行風險會得到改善，短線先作區間炒作。歐元1.1050以上有阻力。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。