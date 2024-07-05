31/07/2023 16:35
《美元走勢－羅明立》美匯反覆靠穩，主要央行決策不確定性增加
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|141.97
|14216
|140.69
|歐元/美元
|1.1016
|1.1028
|1.1005
|英鎊/美元
|1.2858
|1.2864
|1.2844
|美元/瑞郎
|0.8703
|0.8720
|0.8697
|美元/港元
|7.8005
|7.8019
|7.7955
《美元走勢》美國6月個人消費支出(PCE)物價指數按年增長由3.8%回落至3.0%，為2021年3月以來的最小增幅；核心指數亦由4.6%降至4.1%。上周美聯儲局跟歐洲央行先後加息0.25%，美國今年很大可能會暫停加息，而歐洲央行由於經濟疲弱，令9月是否加息的不確定性大增。日本央行雖然微調了YCC政策，一度令日圓反彈至138，但其後央行的言論維持溫和，未有暗示有收緊的意圖，美元兌日圓反彈近142關口，令美匯指數反覆靠穩。
主要央行未來貨幣政策的不確定性有所增加，將令匯市波動性提高，只要通脹未有回升壓力，相信加息周期應已接近尾聲。美國基本面仍然穩健，美元若能企穩100以上，技術走勢的下行風險會得到改善，短線先作區間炒作。歐元1.1050以上有阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1050
|1.0920
|1.1100
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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