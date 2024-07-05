14/08/2023 15:54

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.92 145.23 144.66 歐元/美元 1.0946 1.0948 1.0926 英鎊/美元 1.2688 1.2697 1.2666 美元/瑞郎 0.8760 0.8781 0.8757 美元/港元 7.8162 7.8180 7.8146

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0930 1.1080 1.0900 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2670 1.2780 1.2620 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》英國第二季經濟增長好於預期，按年增長加速至0.4%，6月工業產出及製造業產出都較預期好。不過，由於美國生產物價指數PPI按年增長0.8%，核心增長2.4%，較市場預期高，提振了美匯指數的表現，升至近期的高位102.76，今日(14日)更升至102.88。市場仍然相信美聯儲局9月維持利率不變的概率接近九成，10年期美債孳息率升近4.2%。歐元兌美元繼續受壓，曾經跌至1.0926。美國PPI數據上漲，債券孳息率走高，推動美元造好。歐元區經濟表現乏善足陳，估計短期仍然會受壓，若失守8月初的低位，或要下試1.0830。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。