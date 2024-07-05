14/08/2023 15:54
《美元走勢－羅明立》歐元若失守月初低位，或下試1.0830
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.92
|145.23
|144.66
|歐元/美元
|1.0946
|1.0948
|1.0926
|英鎊/美元
|1.2688
|1.2697
|1.2666
|美元/瑞郎
|0.8760
|0.8781
|0.8757
|美元/港元
|7.8162
|7.8180
|7.8146
《美元走勢》英國第二季經濟增長好於預期，按年增長加速至0.4%，6月工業產出及製造業產出都較預期好。不過，由於美國生產物價指數PPI按年增長0.8%，核心增長2.4%，較市場預期高，提振了美匯指數的表現，升至近期的高位102.76，今日(14日)更升至102.88。市場仍然相信美聯儲局9月維持利率不變的概率接近九成，10年期美債孳息率升近4.2%。
歐元兌美元繼續受壓，曾經跌至1.0926。美國PPI數據上漲，債券孳息率走高，推動美元造好。歐元區經濟表現乏善足陳，估計短期仍然會受壓，若失守8月初的低位，或要下試1.0830。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0930
|1.1080
|1.0900
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2670
|1.2780
|1.2620
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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