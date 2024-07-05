15/08/2023 15:28

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.70 145.75 145.32 歐元/美元 1.0930 1.0930 1.0900 英鎊/美元 1.2715 1.2720 1.2675 美元/瑞郎 0.8774 0.8785 0.8767 美元/港元 7.8210 7.8231 7.8189

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2700 1.2800 1.2660 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期一(14日)並無重要經濟數據公布，美國10年期國債孳息率升至4.21%，接近上年11月時的高位，美匯指數持續造好，曾經升至103.30附近，是今年6月15日以來最高。美國最新數據顯示通脹保持緩慢向下的勢頭，對美聯儲局的貨幣政策無太大影響，基本面向好及債息走高則支持匯價表現，103.30/50為即市阻力。歐洲經濟疲弱，歐元曾經跌至1.0880附近，6月下旬的低位1.0836估計將受到考驗。英鎊昨日跌至1.2620附近後反彈，今日(15日)公布最新的就業數據，失業率回升至4.2%，但截至6月的三個月，扣除獎金的工資增長7.8%，高於預期的7.4%，包括獎金的增長亦加快至8.2%，同樣是紀錄新高，數據將令央行對通脹憂慮加劇，鎊匯升上1.2710，估計短期表現或會好於歐元。日本第二季經濟增長按季升2.9%，好過預期，日圓則繼續下跌，財務大臣表示高度關注外匯走勢，指過度波動並不可取。美元呈強勢，日央行又維持寬松貨幣政策，匯價仍然有下行壓力。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。