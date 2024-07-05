17/08/2023 15:36

《廣匯論勢－鄭廣復》聯儲局口硬未必手硬，圓匯147為強力支持

《廣匯論勢》聯儲局昨天公布7月份議息會議紀錄顯示，多數委員認為通脹仍有明顯上升的風險，需要進一步收緊貨幣政策。不過，利率期貨反映投資者預期9月份維持利率不變的機會極高。聽其言、觀其行，若然較多聯儲局決策委員認為通脹仍有上升風險，那就要看公開市場委員會（FOMC）在9月份議息時，會否進一步加息，甚至上調聯邦基金利率上限，否則，縱使一如主席鮑威爾所言，聯儲局不會在今年內減息，但再加息的可能性亦未必太大。

日圓匯價近期持續走弱，而且美元兌日圓更突破145。令筆者感到有點意外的，並非匯價突破145，而是日本財務省並無在破此大位後，快速作出口頭干預或實際干預行動。當然這是因為上周五為日本假期，但周一仍對日圓的弱勢視若無睹，直至本周二（15日），日本財務大臣鈴木俊一才表示，若看到圓匯出現投機性的波動，當局將會採取適當行動，並表示當局極度關注匯率的趨勢，且不希望看到匯價過度波動。



*圓匯進入干預範圍*



美元兌日圓在財務省官員發言後短暫下跌，但隨後即再度攀升，高見145.75。去年9月，當美元兌日圓升至145.90後，日本央行(BOJ)受命於財務省對匯市採取干預行動，合共動用了2.84萬億日圓（約195億美元)。現時美元兌日圓欲故地重遊，很可能是測試日本財務省是否已在146水平設限。

此外，筆者猜想，由於市場憧憬美國聯儲局即將結束此輪加息周期，而9月份的議息會議結果極具指標性。根據聯儲局6月份對經濟前景的預測，今年內仍會加息25基點，聯儲局今年仍有3次議息會，分別是9、10及12月，若聯儲局在9月份進一步加息25基點，但無上調聯邦基金利率上限，幾可肯定加息周期已經結束。

相反，若維持利率不變，但又不上調聯邦基金利率上限，則反映加息速度減慢而已，以6月份暫停，7月恢復加息來看，10月再加息機會增加，而12月的議息結果及屆時發布的最新經濟預測，將預示明年聯儲局的貨幣政策取態。



*美通脹下半年料高於3%*



另外，正好筆者預期，美國下半年通脹率將會趨向平穩－維持在3%以上，故下半年減息幾乎是不可能，除非美國爆發聯儲局預期的經濟發展形勢以外的重大金融災難。回到日圓，若然聯儲局的鷹派貨幣政策立場已明顯改變，則相信會出現一輪日圓套息平倉盤，令日圓匯價反彈，如此日本財務省就沒有干預匯價的迫切性，當然，屆時入市干預的效果必定較現時入市大。

技術上，美元兌日圓升至147料會受阻，該位約為今年1月16日至3月8日升幅的1.618倍，且以75.55為起步點的話，147.55位於江恩正方形225度角，目前日線圖走勢亦與9RSI呈現頂背馳，昨天匯價已呈十字星形態，留意短期如收低於昨天的低位145.10，則視為轉跌訊號，短期以141.56為首個沽貨獲利目標，進一步下跌則以137為支持。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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