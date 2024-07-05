16/08/2023 11:56

《欣勢利導－陳欣》利好數據支持美元，歐元下跌趨勢未改

《欣勢利導》周二(15日)美國公布零售銷售數據，7月份數字按月增長0.7%，高於市場預期的0.4%，創半年內最大升幅，而6月數據亦由0.2%上修至0.3%。由於就業市場保持緊俏，且工資增長強勁，支撐了美國家庭的消費，亦進一步減低經濟衰退的風險。零售數據再一次增加了美聯儲保持緊縮政策的可能性，加上美債孳息高企，種種利好因素支持美元持續回升。技術上，美匯指數保持強勢，下個阻力為兩個月高位103.57，如突破該位，則可能挑戰105關口；若見頂回落，短線支持看101.5。今晚美聯儲將公布7月議息會議紀錄，留意其中會否釋出重要線索。

於美國公布零售數據同日，歐元區也公布了ZEW經濟景氣指數，數據顯示8月指數為-5.5，雖對比前值-12.2有所改善，但已是連續第4個月維持負值，難以給予歐元支持。此外，近日能源價格回升令市場再度憂慮歐洲經濟及物價，對歐元亦形成一定壓力。在美元走強且歐洲經濟前景偏向悲觀的情況下，歐元下行壓力持續增加。技術上，歐元兌美元跌穿1.1支持後，下個支持看1.083，若跌穿則可能進一步測試1.07位置；短線上方阻力看前支持1.1關口。

《資深外匯分析師 陳欣》



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