16/08/2023 15:48

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.52 145.70 145.32 歐元/美元 1.0920 1.0928 1.0899 英鎊/美元 1.2731 1.2741 1.2687 美元/瑞郎 0.876 0.8794 0.8774 美元/港元 7.8264 7.8270 7.8229

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2700 1.2800 1.2660 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區及德國8月ZEW經濟景氣指數仍然處於負值，但都有所改善。美國7月零售銷售及核心銷售分別按月增長0.7%及1%，都好過預期；加拿大7月消費物價指數按年增長由2.8%回升至3.3%，核心增長則由5.1%降至4.8%。美匯指數反覆靠穩，在103附近波動。市場關注今晚(16日)美聯儲局公布的會議紀要，以尋求政策方向線索，但以最近經濟數據看，市場對減息時間的預期將有所推遲，或有利美匯指數。美元強勢下非美貨幣表現自然不濟，商品貨幣尤甚，相信是因中國經濟復甦乏力所影響，近期公布的數據全部欠佳，中央政府的救市措施又只是雷聲大，雨點小，加上相繼有大型企業無法支付到期債務，經濟前景並不樂觀。澳元及紐元分別跌穿今年低位，估計仍然有下行壓力。非美當中，博反彈英鎊較合適。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。