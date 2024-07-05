16/08/2023 15:48
《美元走勢－羅明立》澳元紐元跌穿今年低位，或仍有下行壓力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.52
|145.70
|145.32
|歐元/美元
|1.0920
|1.0928
|1.0899
|英鎊/美元
|1.2731
|1.2741
|1.2687
|美元/瑞郎
|0.876
|0.8794
|0.8774
|美元/港元
|7.8264
|7.8270
|7.8229
《美元走勢》歐元區及德國8月ZEW經濟景氣指數仍然處於負值，但都有所改善。美國7月零售銷售及核心銷售分別按月增長0.7%及1%，都好過預期；加拿大7月消費物價指數按年增長由2.8%回升至3.3%，核心增長則由5.1%降至4.8%。美匯指數反覆靠穩，在103附近波動。市場關注今晚(16日)美聯儲局公布的會議紀要，以尋求政策方向線索，但以最近經濟數據看，市場對減息時間的預期將有所推遲，或有利美匯指數。
美元強勢下非美貨幣表現自然不濟，商品貨幣尤甚，相信是因中國經濟復甦乏力所影響，近期公布的數據全部欠佳，中央政府的救市措施又只是雷聲大，雨點小，加上相繼有大型企業無法支付到期債務，經濟前景並不樂觀。澳元及紐元分別跌穿今年低位，估計仍然有下行壓力。非美當中，博反彈英鎊較合適。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2700
|1.2800
|1.2660
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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