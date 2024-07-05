17/08/2023 15:36

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 146.30 146.56 146.28 歐元/美元 1.0884 1.0884 1.0861 英鎊/美元 1.2738 1.2738 1.2711 美元/瑞郎 0.8800 0.8811 0.8797 美元/港元 7.8293 7.8333 7.8289

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2700 1.2800 1.2660 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國7月房屋數據好壞不一，營建許可按增長只有0.1%，但新屋動工則增長3.9%；同期工業產出按月升1%，好過預期。美聯儲局公布7月貨幣政策會議紀要，顯示委員們對未來的貨幣政策行動存在分歧，但大多數認為通脹仍然有重大的上行風險，對抗通脹應該繼續作為優先目標，可能需要進一步收緊貨幣政策。市場解讀為聯儲局的立場仍然偏鷹派，刺激美元造好，升至103.50附近。投資者關注今天(17日)公布的初次申領失業救濟人數結果。英國7月份的核心通脹仍高，加上工資增長強勁，英倫銀行應繼續加息，在美元強勢下，英鎊表現較佳，維持於1.27以上。歐元跌至1.0860，很可能要考驗1.0830，可小注博反彈。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。