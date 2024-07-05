17/08/2023 15:36
《美元走勢－羅明立》歐元或考驗1.0830，可小注博反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|146.30
|146.56
|146.28
|歐元/美元
|1.0884
|1.0884
|1.0861
|英鎊/美元
|1.2738
|1.2738
|1.2711
|美元/瑞郎
|0.8800
|0.8811
|0.8797
|美元/港元
|7.8293
|7.8333
|7.8289
《美元走勢》美國7月房屋數據好壞不一，營建許可按增長只有0.1%，但新屋動工則增長3.9%；同期工業產出按月升1%，好過預期。美聯儲局公布7月貨幣政策會議紀要，顯示委員們對未來的貨幣政策行動存在分歧，但大多數認為通脹仍然有重大的上行風險，對抗通脹應該繼續作為優先目標，可能需要進一步收緊貨幣政策。市場解讀為聯儲局的立場仍然偏鷹派，刺激美元造好，升至103.50附近。投資者關注今天(17日)公布的初次申領失業救濟人數結果。
英國7月份的核心通脹仍高，加上工資增長強勁，英倫銀行應繼續加息，在美元強勢下，英鎊表現較佳，維持於1.27以上。歐元跌至1.0860，很可能要考驗1.0830，可小注博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0850
|1.0950
|1.0820
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2700
|1.2800
|1.2660
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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